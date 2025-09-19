Pintér Sándor embere került az egyik legfontosabb Mészáros-cég élére

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Czájder Gábort nevezte ki a V-Híd Network Kft. ügyvezetőjének a cég taggyűlése szeptember 11-én. Az egyik legfontosabb V-Híd leányvállalat eddigi ügyvezetőit visszahívták csakúgy, ahogy a V-Híd csoport több, döntéshozói pozícióban lévő emberét, köztük elsőként a vezérigazgatót, Sárváry Istvánt. A taggyűlésről készült jegyzőkönyvből – amely nyilvánosan elérhető a cégbíróságon keresztül – kiderül, Mészáros Lőrinc kérésére nem a cég, vagy az anyacég székházában, hanem az MBH Bank Váci utcai központjában hozták meg a döntést.

Mészáros Lőrinc V-Híd-ja gyakorlatilag monopol helyzetben végzi a MÁV beruházásait. Ez a leggazdagabb magyart a leginkább gazdagító vállalkozás: 2023-ban például a cégből származó közel 51 milliárdos profitot egy az egyben ki is vette a a felcsúti milliárdos. Júliusban írtuk meg, hogy eközben a valódi munkát azonban alvállalkozók végzik, akiknek esetenként szerződése sincs. Ha pedig nagy nehezen lesz is, kérdéses, hogy mikor és mennyit fizetnek nekik, többen a csőd szélére kerültek emiatt. Ezek az alvállalkozók jellemzően azzal a leányvállalattal vannak kapcsolatban, amelyet mostantól Pintér embere, Czájder Gábor irányít.

Ki az a Czájder Gábor?

Pintér Sándor 1997-ben, több másik exfőrendőrrel együtt alapította meg a Preventív-Security nevű őrző-védő cégét. Az alapítók között volt például a három éve elhunyt rendőrtábornok, Valenta László, a miniszter későbbi kabinetfőnöke is. Pintért az alapítás után egy évvel nevezték ki miniszternek, így lemondott a cég igazgatóságában betöltött elnöki pozíciójáról, de bizalmas emberei irányították azt továbbra is.