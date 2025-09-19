Saját, sok kudarcot megélt tanácsadóját adja el komoly trumpista szaktekintélyként a Fidesz

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Megjelent csütörtök délelőtt egy (névtelen) cikk az Indexen egy múlt héten készült magyarországi közvélemény-kutatásról, amit John McLaughlin amerikai kutató cége, vagyis a McLaughlin & Associates jegyez. Láthatóan igyekezett komoly feneket keríteni az írásnak a kormánypárti nyilvánosság, a Mandinertől a Nemzeten át a lassan elfeledett Pesti Srácokig mindenki hosszan és részletesen szemlézte a benne foglaltakat. A cikk címe így szól:

„A Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató szerint a Fidesz–KDNP vezet”

Az 1000 fős mintán készült telefonos kutatás szerint Orbán Viktornak előnye van Magyar Péterrel szemben (43-37), és az is a kormány győzelmét vetíti előre, hogy a többség Fidesz győzelemre is számít 2026-ban.

A cég azt is megmérte, hogy a magyarok vékony többsége szerint a következő egy-két évben fellendül majd a gazdaság, és összességében minden jobb lesz. Kiderül a kutatásból továbbá, hogy sokan – a megkérdezettek többsége – túl forrófejűnek, túl baloldalinak, túl megbízhatatlannak tartják Magyar Pétert. Csupa olyasmi olvasható ki a felmérésből, amitől egy Fidesz-szavazó szívre derül.

A kutatást végző McLaughlin & Associates, írja a cikk, a jövőben havonta készít majd felméréseket a Mészáros Lőrinc által pénzelt internetes híroldal számára.

John McLaughlin a 2018-as midterm választásokat elemzi épp a Fox Newson Fotó: Fox News YT / screenshot

Nem is az eredménye igazán érdekes a kutatásban, az ebben a kontextusban nem meglepetés, inkább a cikk tálalása. A kormányhoz ezer szálon fűződő Index – amely többek közt kulcsszerepet játszott a kormányzati Tisza-adó kampány elindításában – úgy ír a McLaughlin & Associates-ről, mint nemzetközileg elismert és nagy presztízsű, független kutatócégről, amelyet nagy bravúrral sikerült megnyerni a lapnak, hogy végezzen számára kutatásokat a magyar választók körében. Akár egy komoly trófeáról. Másként fogalmazva,

itt egy nemzetközileg elismert elemző, aki egyenesen Amerikából érkezett, hogy rendet tegyen a magyar közvélemény-kutatók számháborújában, és megmérte, hogy utcahosszal vezet Orbán.

Az Index külön cikkben szerkesztett interjút is készített McLaughlinnal, aki ebben elmondja, hogy nem csak most vezet a Fidesz, de mindig is vezethetett, és hogy Orbán a jobb és Magyar Péter nem is olyan erős.

Amiről nem esik szó egyik cikkben sem, az az, hogy McLaughlin valójában nem messziről jött szaktekintély, hanem évek, sőt ciklusok óta ad tanácsot a Fidesz hátországának és a miniszterelnöknek. Már 2022-ben írtunk arról, hogy mentora, Arthur Finkelstein halála után McLaughlin lett a legfontosabb amerikai kutató Orbán környezetében és részt vett a 2022-es kampányában is. Állítólag a 2023-as tusnádfürdői összetartáson is jelen volt a kutatócég egyik képviselője, legalábbis Németh Zsolt a színpadon egy megjegyzésében erre utalt.

Ez az érem egyik oldala – vagyis hogy McLaughlin nem független a kormánytól. Másfelől azt már három évvel ezelőtti portrécikkünkben is jeleztük, hogy John McLaughlin azért nem a legélesebb kés a republikánusok fiókjában.