Szólásszabadság helyett szabadon lincsel a kormányra került trumpista kommentelőhorda, a cancel culture eddigi bástyái pedig gond nélkül vezetik be a cenzúrát

J. D. Vance akkor sem végezhetett volna durvább rombolást, ha robbanóanyagot kötöz a testére és azt robbantja fel abban a müncheni konferenciateremben. De ő csak beszélt. 2025. február 5-ének sokkjából sok naiv, Amerika-barát európai demokrata azóta sem tért egészen magához. A frissen hivatalba lépett amerikai alelnök első európai látogatását arra használta fel februárban, hogy az őt hallgató európai vezetők döbbenetére ne a müncheni biztonsági konferencia témájáról, vagyis az Európával szembeni orosz katonai fenyegetésről beszéljen. Hanem arról, hogy a kontinenst nem kívülről, hanem belülről fenyegeti veszély a liberális politikusok személyében, majd durva, gunyoros, kioktató stílusban lecsessze az összegyűlt uniós vezetőket, hogy Európában nincs szólásszabadság, mert a Európai Unió „komisszárjai" azt elfojtják.
Mindössze hét hónap telt el azóta és a legfrisebb hír Amerikából az, hogy az ABC tévécsatorna azonnali hatállyal megszüntette Jimmy Kimmel éjszakai showműsorát, mert Kimmel nem Trump elnök szája íze szerint beszélt a Charlie Kirk gyilkosságról. Nem ünnepelte azt, nem használt durva szavakat, nem dicsőítette az erőszakot, nem gúnyolta Kirköt, pusztán annyit észrevételezett, hogy a MAGA mozgalom politikai hasznot próbál húzni a merényletből, a baloldalra tolva rá azt.
Kimmel esete nem bizarr furcsaság: a Charlie Kirk szeptember 10-i lelövése óta eltelt 8 napban sorozatban, sőt tömegével rúgtak ki embereket Amerikában amiatt, hogy nem a MAGA online heccmestereinek tetsző módon posztolnak Kirk ügyéről.
Ugyanazok a multicégek, egyetemek, kutatóintézetek és balra húzó szerkesztőségek, amik idén januárig táplálták és fenntartották a cancel culture-t, vagyis emberek teljes ellehetetlenítését az íratlan progresszív kánonba bele nem illő privát véleményük miatt, zökkenő nélkül álltak át a jobboldali-nacionalista-vallási fundamentalista cancel culture gyakorlására.
Az utóbbi napokban a következő helyekről rúgtak ki munkavállalókat a privát csatornájukon közzétett Kirk-ügyi magánvéleményük miatt:
De vesztette el állását alkalmazott hasonló okokból a következő helyeken és szektorokban:
Bár a konkrét szereplők is gyakran ugyanazok, minőségi újdonság a szélsőbalos cancel culture-höz képest, hogy ezúttal központi, kormányzati irányítással folyik a szólásszabadság jobboldali-populista-vallási fundamentalista felszámolása.
J.D. Vance olyan beszédet mondott a müncheni biztonságpolitikai konferencián, amit a német védelmi miniszter tiltakozással, az orosz állami tévé pedig örömmel fogadott.
„Új mélypontokat értünk el a hétvégén” – kezdte Kimmel a monológját, nem sejtve, hogy milyen mélypontok következnek még aznap.
Az elnöknek nem jó a viszonya a médiával.