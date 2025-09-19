Szólásszabadság helyett szabadon lincsel a kormányra került trumpista kommentelőhorda, a cancel culture eddigi bástyái pedig gond nélkül vezetik be a cenzúrát

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

7 hónapja ők oktatták a szólásszabadság gondolatának európai kitalálóit arról, mit jelent ez a fogalom, most már lényegében cenzúrát vezetnének be és hatóságilag számolnák fel a másként gondolkodó szervezeteket.

Amerika villámgyors útja a baloldali véleményterrortól a jobbos-keresztény-nacionalista véleményterrorig.

J.D. Vance kinevette a szólásszabadságot korlátozó európaiakat. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

J. D. Vance akkor sem végezhetett volna durvább rombolást, ha robbanóanyagot kötöz a testére és azt robbantja fel abban a müncheni konferenciateremben. De ő csak beszélt. 2025. február 5-ének sokkjából sok naiv, Amerika-barát európai demokrata azóta sem tért egészen magához. A frissen hivatalba lépett amerikai alelnök első európai látogatását arra használta fel februárban, hogy az őt hallgató európai vezetők döbbenetére ne a müncheni biztonsági konferencia témájáról, vagyis az Európával szembeni orosz katonai fenyegetésről beszéljen. Hanem arról, hogy a kontinenst nem kívülről, hanem belülről fenyegeti veszély a liberális politikusok személyében, majd durva, gunyoros, kioktató stílusban lecsessze az összegyűlt uniós vezetőket, hogy Európában nincs szólásszabadság, mert a Európai Unió „komisszárjai" azt elfojtják.

Mindössze hét hónap telt el azóta és a legfrisebb hír Amerikából az, hogy az ABC tévécsatorna azonnali hatállyal megszüntette Jimmy Kimmel éjszakai showműsorát, mert Kimmel nem Trump elnök szája íze szerint beszélt a Charlie Kirk gyilkosságról. Nem ünnepelte azt, nem használt durva szavakat, nem dicsőítette az erőszakot, nem gúnyolta Kirköt, pusztán annyit észrevételezett, hogy a MAGA mozgalom politikai hasznot próbál húzni a merényletből, a baloldalra tolva rá azt.

Kimmel esete nem bizarr furcsaság: a Charlie Kirk szeptember 10-i lelövése óta eltelt 8 napban sorozatban, sőt tömegével rúgtak ki embereket Amerikában amiatt, hogy nem a MAGA online heccmestereinek tetsző módon posztolnak Kirk ügyéről.

Ugyanazok a multicégek, egyetemek, kutatóintézetek és balra húzó szerkesztőségek, amik idén januárig táplálták és fenntartották a cancel culture-t, vagyis emberek teljes ellehetetlenítését az íratlan progresszív kánonba bele nem illő privát véleményük miatt, zökkenő nélkül álltak át a jobboldali-nacionalista-vallási fundamentalista cancel culture gyakorlására.

Az utóbbi napokban a következő helyekről rúgtak ki munkavállalókat a privát csatornájukon közzétett Kirk-ügyi magánvéleményük miatt:

Az ABC és a már említett Jimmy Kimmel.

Az eddig Klubrádió-szinten balra húzó MSNBC tévécsatorna azért rúgta ki Matthew Dodd politikai elemzőt, mert amikor megkérdezték a gyilkosság tágabb összefüggéseiről, azt kezdte fejtegetni, hogy Kirk különösen megosztó figura volt, aki gyűlöletbeszéd formájában kommunikált egyes társadalmi csoportokról. Majd azt mondta, hogy a gyűlöletteli gondolat gyűlöletbeszédhez, az pedig gyűlöletből fakadó cselekményekhez vezet. Dowd egyébként nem progresszív republikánusfaló, hanem George W. Bush republikánus elnök egykori főtanácsadója.

Az amerikai értelemben vett liberális újságírás egyik etalonja, a Washington Post egy olyan, Bluesky-ra kiposztolt thread miatt rúgta ki híres publicistáját, Karen Attiah-t, aki a véleménycikkei miatt a szaúdi titkosszolgálat által meggyilkolt Dzsamal Hasogdzsi véleménycikkeit is szerkesztette, amiben a szerző csak egy helyen említette meg egyáltalán Kirk-öt, akkor is egy tőle származó idézet formájában. Attiah a merénylet után arról posztolt ki egy sorozatot, hogy mi Amerika - főként a fehér Amerika - felelőssége a szabadon hozzáférhető lőfegyverekkel elkövetett politikai merényletekért. A posztok általánosságban szóltak a témáról, a Kirk elleni konkrét merényletről szó sem esett bennük, a liberális lap mégis olyan hivatkozással rúgta ki a szerzőjét, hogy a posztjai annyira elfogadhatalanok voltak, hogy azokkal kollégáinak testi épségét is veszélybe sodorta.

De vesztette el állását alkalmazott hasonló okokból a következő helyeken és szektorokban:

Broad Institute ( a Harvard és az MIT közös kutatóintézete),

NASDAQ,

több ügyvédi iroda, például a Perkins Coie,

jó pár iskola az általánostól az egyetemig, a West Ada School District még az egyik hozzá tartozó gimi pompomlánycsapatának edzőjét, Annika Rutzot is kivágta érzéketlen posztolásra hivatkozva.

különféle sportszervezetek mint a Joe Burrow Foundation vagy Carolina Panthers amerikaifoci-csapata

United Airlines

US Secret Service

Bár a konkrét szereplők is gyakran ugyanazok, minőségi újdonság a szélsőbalos cancel culture-höz képest, hogy ezúttal központi, kormányzati irányítással folyik a szólásszabadság jobboldali-populista-vallási fundamentalista felszámolása.