Szurikátacsalád szabadult Érdre

Szurikáták bandáznak Érden, a Parkvárosban, az Érdi Civil Állatmentők Facebook-posztjában látható fotók tanúsága szerint ráadásul már összebarátkoztak egy rőt macskával is. Vagy lehet, hogy nem barátkoznak, ez igazából nem derült ki.

Mindenesetre az úton, illetve egy autó mellett lefotózott egyedek inkább kíváncsinak, mint megrettentnek tűnnek.

Megkérnék a kedves tulajt, hogy tartsa bent őket ingatlanon belül - írták az állatmentő.

A posztból egyébként kiderül, hogy nem ez az első eset, hogy Érden érdekes állatok kóborolnak, volt már emu, mosómedve, papagáj, és hüllők is szabadultak.