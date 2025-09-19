Toroczkai a végrehajtói maffia irányításával vádolta meg Rogánt, a miniszter szerint mindez megalapozatlan pletyka és hazugság

A Mi Hazánk elnöke csütörtök este jelentetett meg egy videót, ebben Fiszter Zsuzsannával, a párt hitelügyi szakpolitikusával lejátszanak két felvételt, amik szerintük azt bizonyítják, hogy a Fidesz állt a végrehajtói maffia élén. Ugyanakkor a felvételekről nem derül ki, hogy kik beszélgetnek, csak végrehajtóként és informátorként jelölték meg őket. Fiszter szerint a felvételeken két végrehajtó beszélgetését lehet hallani.

Toroczkai László annyira bízik a bizonyítékok erejében, hogy szerinte ezek alapján Rogán Antalnak „mindenféleképpen ott kell ülnie a vádlottak padján”. A meg nem nevezett beszélgetőtársak Zsigó Róbert miniszterhelyettest és Rogán Antal propagandaminisztert, illetve az emberét emlegetik egy-egy végrehajtói kinevezés elintézésénél.

Korábban Schadl Györgyöt vádolták meg azzal, hogy a végrehajtói kar elnökeként befolyásolni igyekezett a végrehajtók ellenőrzését, a fegyelmi ügyekbe jogszerűtlenül beavatkozhatott. A vád szerint Schadl a végrehajtói kar elnökeként százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki.

Schadlre tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség. Az egyik lehallgatási jegyzőkönyvben Rogán Antal neve is előkerült: Schadl 2021. június 15-én azzal az orvos ismerősével beszélgetett, aki egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjeként kék villogót intézett neki. A lehallgatott telefonbeszélgetésükben szóba kerül Tóni, Barbara és Ádám, valamint egy 35 évről, de legalább 10-20 évről szóló nagy üzlet. Később az ügyészség is elismerte, hogy a miniszterre utalhattak, de Rogánt csak tanúként hallgatták ki az ügyben.

A Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda Toroczkai mostani felvételéről a 24.hu-nak azt írta: „Ez egy megalapozatlan pletyka és hazugság.” Zsigó Róbert miniszterhelyettes azt írta az oldalán, hogy határozottan és kategorikusan visszautasítja, hogy érintett lenne a végrehajtói ügyben. „Felszólítom Toroczkai Lászlót, hogy alaptalan állítását azonnal vonja vissza, és a jövőben tartózkodjon a nyilvánosság előtt való rágalmazó, politikai indíttatású hazugságoktól. Ellenkező esetben jogi lépéseket teszek a személyemet ért sérelmek miatt.”