Toroczkai a végrehajtói maffia irányításával vádolta meg Rogánt, a miniszter szerint mindez megalapozatlan pletyka és hazugság

A Mi Hazánk elnöke csütörtök este jelentetett meg egy videót, ebben Fiszter Zsuzsannával, a párt hitelügyi szakpolitikusával lejátszanak két felvételt, amik szerintük azt bizonyítják, hogy a Fidesz állt a végrehajtói maffia élén. Ugyanakkor a felvételekről nem derül ki, hogy kik beszélgetnek, csak végrehajtóként és informátorként jelölték meg őket. Fiszter szerint a felvételeken két végrehajtó beszélgetését lehet hallani.
Toroczkai László annyira bízik a bizonyítékok erejében, hogy szerinte ezek alapján Rogán Antalnak „mindenféleképpen ott kell ülnie a vádlottak padján”. A meg nem nevezett beszélgetőtársak Zsigó Róbert miniszterhelyettest és Rogán Antal propagandaminisztert, illetve az emberét emlegetik egy-egy végrehajtói kinevezés elintézésénél.
Korábban Schadl Györgyöt vádolták meg azzal, hogy a végrehajtói kar elnökeként befolyásolni igyekezett a végrehajtók ellenőrzését, a fegyelmi ügyekbe jogszerűtlenül beavatkozhatott. A vád szerint Schadl a végrehajtói kar elnökeként százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki.
Schadlre tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség. Az egyik lehallgatási jegyzőkönyvben Rogán Antal neve is előkerült: Schadl 2021. június 15-én azzal az orvos ismerősével beszélgetett, aki egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjeként kék villogót intézett neki. A lehallgatott telefonbeszélgetésükben szóba kerül Tóni, Barbara és Ádám, valamint egy 35 évről, de legalább 10-20 évről szóló nagy üzlet. Később az ügyészség is elismerte, hogy a miniszterre utalhattak, de Rogánt csak tanúként hallgatták ki az ügyben.
A Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda Toroczkai mostani felvételéről a 24.hu-nak azt írta: „Ez egy megalapozatlan pletyka és hazugság.” Zsigó Róbert miniszterhelyettes azt írta az oldalán, hogy határozottan és kategorikusan visszautasítja, hogy érintett lenne a végrehajtói ügyben. „Felszólítom Toroczkai Lászlót, hogy alaptalan állítását azonnal vonja vissza, és a jövőben tartózkodjon a nyilvánosság előtt való rágalmazó, politikai indíttatású hazugságoktól. Ellenkező esetben jogi lépéseket teszek a személyemet ért sérelmek miatt.”
Újabb nyomozást indítottak.
A Völner-ügy kulcsfigurája, Schadl György a lehallgatott beszélgetéseiben akkor tűnt a legmérgesebbnek, amikor belefutott egy közúti ellenőrzésbe, és kiderült, hogy jogtalanul használja a kék villogót. Ezt eleve egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjével összejátszva rakta fel a kocsira, és minden követ megmozgatott, hogy a buszsáv királya maradhasson.
„Azok, akikről önök is tudnak” - hangzott el a sajtótájékoztatón, amelyet azután hirdettek meg, hogy tanúként hallgatták ki Magyar Pétert a Völner–Schadl-üggyel összefüggésben.
A miniszter az ügyészségen elmondta, miért kizárt, hogy otthonában, a felesége jelenlétében tárgyalt volna Schadl György egyik ismerősével. Azt mondta, nem is ismeri Grécs Lászlót.