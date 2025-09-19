Trump szerint „talán” el kéne venni a vele szemben álló tévécsatornák engedélyét

Donald Trump amerikai elnök bedobta azt a javaslatot, ami szerint „talán el kellene venni” a vele szemben álló tévécsatornák műsorszolgáltatási engedélyét. Pontosabban úgy fogalmazott:

„A sajtó csak rossz hírnevet szerez nekem. Úgy értem, műsorszolgáltatási engedélyt kapnak, ezt pedig talán el kellene venni tőlük.”

Mindezt azután közölte, hogy határozatlan időre felfüggesztették a komikus Jimmy Kimmelt egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt. Kimmel többek közt arról beszélt, hogy a „MAGA banda kétségbeesetten próbálja úgy beállítani a Charlie Kirköt meggyilkoló fiút, mintha nem is közülük való lenne”.

Mielőtt jelezte a nyilvánosság felé legújabb ötletét, Trump még arról is beszélt, hogy „valahol” olvasta, hogy a tévécsatornák 97 százaléka volt negatív vele szemben a választás előtt, ő pedig mégis „könnyedén” nyert.

