Trump szerint „talán” el kéne venni a vele szemben álló tévécsatornák engedélyét

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Donald Trump amerikai elnök bedobta azt a javaslatot, ami szerint „talán el kellene venni” a vele szemben álló tévécsatornák műsorszolgáltatási engedélyét. Pontosabban úgy fogalmazott:

„A sajtó csak rossz hírnevet szerez nekem. Úgy értem, műsorszolgáltatási engedélyt kapnak, ezt pedig talán el kellene venni tőlük.”

Mindezt azután közölte, hogy határozatlan időre felfüggesztették a komikus Jimmy Kimmelt egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt. Kimmel többek közt arról beszélt, hogy a „MAGA banda kétségbeesetten próbálja úgy beállítani a Charlie Kirköt meggyilkoló fiút, mintha nem is közülük való lenne”.

Mielőtt jelezte a nyilvánosság felé legújabb ötletét, Trump még arról is beszélt, hogy „valahol” olvasta, hogy a tévécsatornák 97 százaléka volt negatív vele szemben a választás előtt, ő pedig mégis „könnyedén” nyert.

(BBC)

külföld Egyesült Államok műsorszolgáltatási engedély Donald Trump tévécsatorna jimmy kimmel
Kapcsolódó cikkek

Törölték Jimmy Kimmel műsorát egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt

„Új mélypontokat értünk el a hétvégén” – kezdte Kimmel a monológját, nem sejtve, hogy milyen mélypontok következnek még aznap.

Kaufmann Balázs
külföld