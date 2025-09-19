VSquare: Orbán nem engedte el a rákosrendezői felhőkarcolótervet

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az Egyesült Arab Emírségek továbbra is lobbizik egy rákosrendezői luxusnegyedért, Orbán Viktor pedig valószínűleg egyáltalán nem engedte el a felhőkarcoló-projektet – írta a VSquare kormányzati és önkormányzati forrásokra hivatkozva.

Orbán és Szijjártó közösen tárgyalt az emírségekbeli vállalatok vezetőivel Abu-Dzabiban
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Az Emírségek külkereskedelmi minisztere, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi szeptember elején járt Magyarországon, többek között Karácsony Gergellyel is találkozott, akivel Rákosrendezőről tárgyaltak. A lap szerint Zeyoudi a főpolgármesternél és kormánytisztviselőknél is az eredetileg tervezett – eltitkolt, majd nyilvánosságra kerülése után nagy botrányt kiváltó – luxusnegyed mellett lobbizott.

Orbán nem sokkal később az Emírségek fővárosába, Abu-Dzabiba látogatott. A villámlátogatásról annyit közölt a kormány, hogy a miniszterelnök az Emírségek elnökével, Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejkkel tárgyalt. A VSquare önkormányzati és kormányzati forrásai szerint valószínű, hogy Orbán nem engedte el a felhőkarcolós tervet, de a 2026-os választásokig visszafogottan viselkedik, és csak akkor veszi elő újra, ha hatalmon marad.

Főváros kontra állam

Nem sokkal Zeyoudi budapesti látogatása előtt, szeptember 5-én a Fővárosnak sikerült megegyeznie az Építési és Közlekedési Minisztériummal arról, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, ahogy a kormány által kiszemelt arab befektető jogosult lett volna.

Ez nagy előrelépés ahhoz képest, hogy januárban a magyar kormány még a dubaji Eagle Hills Grouppal írt alá adásvételi szerződést a 100 hektáros területről. Az akkori tervek szerint a beruházók luxuslakásokat és irodaházakat terveztek, a kormány pedig egy korábbi rendelettervezete alapján ehhez jókora közlekedésfejlesztést ígért.

A területet a kormány 50,9 milliárd forintért adta el, amit részletekben kell kifizetni, legkésőbb 2039-ig. A beruházó 4944 milliárd forintnyi fejlesztést vállalt. Azonban kiderült, hogy Rákosrendező területének egy részére a Budapesti Közműveken (BKM) keresztül a fővárosnak elővásárlási joga van, amit hosszas jogi vita után érvényesítettek január végén.

POLITIKA szijjártó Karácsony Gergely Abu-Dzabi Thani bin Ahmed Al Zeyoudi vsquare Budapesti Közművek ékm BKM Magyarország Budapest rákosrendező egyesült arab emírségek miniDubaj Eagle Hills Group felhőkarcoló miniDubaj projekt orbán viktor minidubai Mohamed bin Zayed Al Nahyan Építési és Közlekedési Minisztérium
Kapcsolódó cikkek

Cancelled-Dubaj: Ekkora hátraarcot rég láthattunk a Fidesztől

Gulyás Gergely csütörtökön jelentette be, hogy mégsem valósul meg a mini-Dubaj projekt, miután a Főváros élt az elővásárlási jogával. Karácsony szerint valószínűleg felmérték, hogy a beruházás pusztító hatással van a Fideszre, Vitézy szerint a befektető látta be, hogy Magyarország nem Szerbia, Szijjártó szerint pedig ez most így alakult.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz
video

Végül csak aláírta a Rákosrendezőről szóló infrastruktúra-fejlesztési megállapodást a kormány és a főváros

Karácsony Gergely szerint 20 év múlva kész lesz, ha most megteszik a fontos lépéseket.

Czinkóczi Sándor
Budapest

Arab befektetőké lett a mini-Dubaj területe, aláírták a szerződést

A projekt pedig nem mini-Dubaj, hanem Grand Budapest néven fog futni.

Székely Sarolta
belföld

Megszavazták a fővárosi elővásárlási jog érvényesítését Rákosrendezőre

A fideszes képviselők mind ellene szavaztak.

Horváth Bence
POLITIKA