170-es kiszállót dobott a 20 éves Borbély András a Hungarian Darts Trophyn

Csodásan játszott a 20 éves Borbély András a Hungarian Darts Trophy első napján az MVM Dome-ban az angol Luke Woodhouse ellen. A magyar játékos 96,55-ös átlagot csinált és 4 leget elvitt, és végül 6-4-re kapott ki sokkal esélyesebb ellenfelétől. Borbély 2-0-ra vezetett, amikor Woodhouse összekapta magát, és 4-2-re fordított. Amiről igazán emlékezetes marad a meccs, az ekkor történt: a magyar dartsos megcsinálta a Big Fisht, a maximális kiszállót, két tripla húszasra rádobta a Bullt, 4-3-ra szépített. Így:

A 170-es kiszálló hatalmas dolog, nemhogy magyar játékostól nem szokás ilyet látni, a legnagyobbak sem gyakran csinálják meg, egy-egy versenyen jó, ha egy-kettő előfordul belőle. A tudásomon felül játszottam, nyilatkozta a történtek után:

Borbély eddig leginkább ifjúsági eseményeken villogott, a 2022-es Európa-bajnokságon az azóta profi világbajnok Luke Littlerrel játszott elődöntőt, majd 2023-ban a korosztályos vb-n megint négy közé került. Fent van a PDC összesített világranglistáján is, egyelőre a 172. helyen.

A Hungarian Darts Trophyn négy magyar indult – Borbély mellett Prés Nándor, Major Nándor, Sárai Levente –, valamennyien kiestek, így hazai versenyzők nélkül megy tovább az esemény szombaton és vasárnap.

A múlt heti amszterdami PDC-tornáról, a World Series of Darts Finalsről helyszíni riport jelent meg a 444-en, ott a holland Michael van Gerwen és az angol Luke Littler döntőzött, mindketten itt vannak, szombaton mutatkoznak be az MVM Dome közönsége előtt.