A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Harcosok Klubja vs. Digitális Polgári Körök
Talán nem feltétlenül egyértelmű rögtön mindenki számára, mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök közt, főleg, hogy a Digitális Polgári Körök találkozóján a Harcosok Klubjának is saját standja van, ahol pontosan ugyanazok az emberek sürögnek-forognak, akik a DPK-k promózásában is jeleskednek.
A HK és a DPK közötti esetleges átfedést azzal magyarázta a Fidesz, hogy nem mindenkinek van kedve harcolni, van, aki csak békében beszélgetne, utóbbiaknak valók a DPK-k. Az orbáni gondolatmenet szerint a Harcosok Klubja, akik a közvetlen csatát vívják, jelentik a dárda hegyét. Egy dárda azonban nem dárda egy valamire való nyél nélkül. Ez a DPK.
- Link másolása
- X (Twitter)
- Tumblr