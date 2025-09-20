A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Ma rendezik meg a Fidesz házi fesztiválján, Tusványoson meghirdetett Digitális Polgári körök első offline találkozóját a Papp László Sportarénában.

A kizárólag regisztrált tagok számára elérhető rendezvényen a beszédek mellett zenei produkciók és közel negyven kiállítóval egy expó is várja a résztvevőket, sőt, a Magyar Nemzet szerint még a szervezők szellemi kiállítótérrel (!) is készülnek, ráadásul a programban szerepel többek közt Demjén Ferenc, Rubint Réka és Kulcsár Edina fellépése is.

A fő produkciók délután négy órától kezdődnek, Orbán Viktor ígéretes posztokkal, látszólag éneklő Lázár Jánossal és Hakuna Matatás zebrázással reklámozta be őket, de az expó már déltől nyitva van, a Patrióta pedig már délelőtt elkezdte a felvezető műsorfolyamát, amiben a fideszes holdudvar és nyilvánosságból nagyjából mindenkit megszólaltattak, aki él és mozog.

A lefedett témák minimális meglepetést sem tartogattak: Nyugat-Európa bukása, Brüsszel-Brüsszel-Brüsszel, Ukrajna, migráció, gender, baloldali erőszakhullám és véleményterror, Tisza-adó, Magyar Péter (Kollár Kinga, Tarr Zoltán és az adóemelés, Ruszin-Szendi Romolusz, az ő zsírleszívása és erőszakmániája) témában megtudhattuk pontosan ugyanazt, amit a kormánysajtóban bármelyik napon olvashatunk.