Élő

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Ma rendezik meg a Fidesz házi fesztiválján, Tusványoson meghirdetett Digitális Polgári körök első offline találkozóját a Papp László Sportarénában.

A kizárólag regisztrált tagok számára elérhető rendezvényen a beszédek mellett zenei produkciók és közel negyven kiállítóval egy expó is várja a résztvevőket, sőt, a Magyar Nemzet szerint még a szervezők szellemi kiállítótérrel (!) is készülnek, ráadásul a programban szerepel többek közt Demjén Ferenc, Rubint Réka és Kulcsár Edina fellépése is.

A fő produkciók délután négy órától kezdődnek, Orbán Viktor ígéretes posztokkal, látszólag éneklő Lázár Jánossal és Hakuna Matatás zebrázással reklámozta be őket, de az expó már déltől nyitva van, a Patrióta pedig már délelőtt elkezdte a felvezető műsorfolyamát, amiben a fideszes holdudvar és nyilvánosságból nagyjából mindenkit megszólaltattak, aki él és mozog.

A lefedett témák minimális meglepetést sem tartogattak: Nyugat-Európa bukása, Brüsszel-Brüsszel-Brüsszel, Ukrajna, migráció, gender, baloldali erőszakhullám és véleményterror, Tisza-adó, Magyar Péter (Kollár Kinga, Tarr Zoltán és az adóemelés, Ruszin-Szendi Romolusz, az ő zsírleszívása és erőszakmániája) témában megtudhattuk pontosan ugyanazt, amit a kormánysajtóban bármelyik napon olvashatunk.

Harcosok Klubja vs. Digitális Polgári Körök

Talán nem feltétlenül egyértelmű rögtön mindenki számára, mi a különbség a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök közt, főleg, hogy a Digitális Polgári Körök találkozóján a Harcosok Klubjának is saját standja van, ahol pontosan ugyanazok az emberek sürögnek-forognak, akik a DPK-k promózásában is jeleskednek.

A HK és a DPK közötti esetleges átfedést azzal magyarázta a Fidesz, hogy nem mindenkinek van kedve harcolni, van, aki csak békében beszélgetne, utóbbiaknak valók a DPK-k. Az orbáni gondolatmenet szerint a Harcosok Klubja, akik a közvetlen csatát vívják, jelentik a dárda hegyét. Egy dárda azonban nem dárda egy valamire való nyél nélkül. Ez a DPK.

Listázták az újságírókat a Digitális Polgári Körök találkozójára

„Top álhírgyárosok” feliratú tablóra tették több médium újságírójának képét és nevét a Digitális Polgári Körök első találkozójára készülve. A résztvevőktől pedig azt kérdezik, ők kinek adnának „Zebra-díjat”, erről egyébként a Patrióta szokásos színvonalú műsorfolyamában is szavazhattak a kommentelők.

A listázott újságírók között vannak a 444, a Telex, a HVG, a Direkt36, a Magyar Hang és a Kontroll munkatársai is.

Miért kell DigiOrbán? – a Fidesz régi-új válasza Magyar Péterre

Bár a Fidesz időben fordult rá az internetre, majd a klasszikus médiája mellé felépítette és iszonyú mennyiségű pénzzel megtolta saját, Facebookra optimalizált hálózatát, a Megafont, hogy lehetőleg mindenki elé, nyomasztóan sokszor eljussanak az üzenetek. A Megafon megalakulásának is az volt az indoklása, hogy a Facebookon terjeszteni kell az igét, mert ott túlsúlyban vannak a liberális álláspontok. Viszont a közösségi médiában a Tisza felemelkedésével még látványosabbá vált a Fidesz-ellenes, kormányváltó hangulat, vélhetően a két szavazótábor demográfiai összetételének (kor, lakóhely, végzettség) különbsége miatt.

Ezért a Fidesz úgy döntött, ismét rárobbantja magát az internetre.

