A Szabó Zsoltot lejárató Promenad24 mindig oda üt, ahová Lázár érdekei kívánják

Többek között ezen címeket látjuk a Promenad24 nevű hódmezővásárhelyi hírportál címlapján most. Ezek alapján átlagos fideszes portálnak tűnik, de ennél többről van szó: ennek a lapnak saját programja van.

Ez a program pedig nem más, mint Lázár János érdekeinek gátlások nélküli képviselete.

A lap most azért került a figyelem középpontjába, mert néhány nappal azután, hogy a Promenád személyeskedő lejáratócikket közölt Szabó Zsoltról, a rendőrkapitány öngyilkosságot követett el.

A Fideszbe is beleszáll, ha az Lázár érdekében áll

Ennek vannak kínos és kicsinyes megnyilvánulásai, mint például az olyan dicshimnuszok, amelyeknél Rákosi Mátyás is csettintene: „Az építési és közlekedési miniszter nem a pénznek köszönheti, hogy a közösségi médiában bekerült a TOP 5-be. Új fejezetet nyitott, s példát mutat valamennyi vezető politikusnak is. Lázár kíváncsi az emberekre, az emberek kíváncsiak Lázárra.”

De a fent idézett talpnyalás mellett ott a belső kritika vagy belviszály is, mert bizony nem minden fideszes akkora király, mint Lázár János: „Lázár fórumaira ugyanis – szemben a jelenleg is zajló Fidesz-KDNP-s népszavazási roadshow-val – nem kell meghívó. Ezek a rendezvények nem zártkörűek, nem csak a kiválasztottaknak szólnak. Ide nem kell szervezni vagy utaztatni a közönséget, magától gyűlik össze a sokaság, nemtől, életkortól, politikai szimpátiától függetlenül.”

Még az alig burkolt Orbán-piszkálástól sem riad vissza bátor névtelen szerző: „Lázár ugyanis rátapintott a lényegre. Az embereknek elegük van a testőrgyűrűtől védett vagy méteres magasságokból szónokló megmondó nagyokosokból.”

Orbán Hódmezővásárhelyen, testőrök között

Volt egy eset, amikor kibukott ez a konfliktus. Lázár és Navracsics Tibor miniszterek tavaly tavasszal feszültek nyilvánosan is egymásnak, amikor a Promenádban Navracsicsot lejárató cikksorozat futott, ami lényegében azt sérelmezte, hogy a területfejlesztési miniszter kezet fogott Márki-Zay Péterrel.