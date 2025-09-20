Az ügyészség nem indított eljárást a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt halála miatt

Nem indított eljárást a nyomozó főügyészség a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány, Szabó Zsolt halálának ügyében – írja a 24.hu.
Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester péntek este közölte, hogy a rendőrkapitány öngyilkos lett. A hírt nem sokkal később a rendőrség is megerősítette, egy rövid gyászhírben. Szabóra mécsesekkel emlékeztek a városban.
A lap a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál és Központi Nyomozó Főügyészségnél érdeklődött, hogy indítottak-e nyomozást, és vizsgálják-e Szabó halálának okát és körülményeit. Előbbi azt írta, hogy a rendőrség honlapjára korábban feltöltött közleménynél nem szeretnének többet nyilatkozni, a nyomozó főügyészség szóvivője pedig azt mondta a lapnak, hogy nem indítottak eljárást. Szabó öngyilkosságát Márki-Zay összekötötte egy pár nappal azelőtt a Promenád24 nevű online lapban megjelent, majd törölt cikkel. A Lázár-közeli Promenád24 keményen bírálta Szabó szakmai teljesítményét, és a magánéletét is belekeverte a lejárató cikkbe. Az írás azután született, hogy a rendőrség engedélyezett, majd biztosított egy demonstrációt a Lázárhoz köthető batidai kastélynál. Márki-Zay szerint Szabó a lemondását is felajánlotta a cikk után. A lap a 444-nek azt írta, „a tragédiát követően a rendőrkapitányról szóló korábbi cikkünket – kizárólag kegyeleti okból – töröltük”.
Lázár János reakciójában azt írta, a rendőrkapitányt nem ismerte jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolata, így konfliktusa sem. „A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig”.
Magyar Péter szerint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája után minden megváltozott. „Ma gyászolunk. De holnaptól feltesszük a kérdéseket: ki viseli a felelősséget azért, hogy Magyarországon a lejáratás emberéleteket sodor el?” – írta.
Szabó Zsoltot a város saját halottjának tekinti.
Öngyilkossága előtt nem sokkal a helyi fideszes lapban jelent meg lejárató cikk róla, Márki-Zay Péter szerint ezek után felajánlotta a lemondását is Szabó Zsolt.
A Promenad24 nem egyszerűen fideszes lap: ha kell, Lázár párton belüli ellenfeleinek is nekimegy. Most Szabó Zsolt esete világít rá az emberi méltóságot semmibe vevő módszereikre.
Szabó Zsolt a cikk megjelenése után pár nappal öngyilkos lett, a két dolog Márki-Zay Péter szerint egyértelműen összefügg.
A miniszter a Szabó Zsolt-ügyre reagált. Szerinte aki egy öngyilkosság után valakit bűnbakként nevez meg és ellene lincshangulatot kelt, az gazember. Azt is írta, hogy nem volt konfliktusa Szabóval.
Szabó Zsolt története a Tisza Párt elnöke szerint azt mutatja meg, hogy „a propaganda uszítása emberéletekbe kerülhet”.