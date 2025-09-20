Borízű hang #238 [hosszú]: Tábori rabbik szakállas rekordjai

A kerületek közötti békét mindig szem előtt tartó műsorunk magasra kívánja emeli Terézváros meggyalázott zászlaját. Nem állunk meg a Dob utcáig!
- 00:35 Bede Márton nem a Tour de France-t nézi. Marita Koch világrekordja 400-on.
- 05:18 Gera Zoltán eldönti a választást. Miért szarják le a Krúbi-generációt?
- 09:36 Az erzsébetvárosi zsidó szeparatizmus. Túlkínálat tábori rabbiból. A kesztölci köztársaság.
- 14:39 Az első lépés Nagy-Erzsébetváros felé. Terézváros tartsa tiszteletben az erzsébetvárosi identitású emberek jogait! Sajnos ide vezetett az orosz agresszió elfogadása.
- 17:59 A berchtesgadeni Kempinski hirdetést targetál.
- 20:45 47:78 női 400-on. Gyurcsány visszatérőben. Baloldali Ellenzék Párt. Minek az a sok történelemkönyv?
- 24:54 A Budaörsi Tarzan homeopátiával gyógyítja a teniszkönyökét. Samuel Hahnemann. Az Élet meg minden podcastja Szabó Csaba orvoskutatóval.
- 32:21 Te amúgy tudtad ki az a Charlie Kirk? Mennyire nehéz meggyilkolni valakit? A Full Metal Jacket idézett jelenete.
- 36:34 Ezek általában őrült fiatal fehér férfiak. Amerika jobban omlik Svédországnál.
- 41:32 Hahó tinik! Régen a bácsik is számítóztak. Metal Gear. Aknakereső és passziánsz. Green Beret.
- 46:50 Apám, az úttörő mérnökember. Wang számítógépek. Mission Impossible. Donkey Kong a Tüskében. Clash Royale. Pop It Game, a golyópattogtató játék A Simon játék.
- 52:44 A Frakk-musical védelmében. A nyomasztó Mazsola és Tádé.
- 55:26 A 102 éves teamester halála. Lenke néni a virtuális motorosokabát-boltban.
Előfizetőink, konkrétan a Közösség és Belső Kör csomagok tulajdonosai máris hallgathatják/nézhetik az epizódot. Pár perccel rövidített, ingyenes verzió holnaptól. Fizessenek elő, hogy egyszer mi is magángéppel mehessünk meccsre!
Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.
%
Csatlakozz
most kedvezménnyel
a Körhöz, hogy elérd minden műsorunkat!
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el.
Már előfizetőnk vagy?
Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!
Jelentkezz be!