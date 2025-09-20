Borízű hang #238 [hosszú]: Tábori rabbik szakállas rekordjai

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A kerületek közötti békét mindig szem előtt tartó műsorunk magasra kívánja emeli Terézváros meggyalázott zászlaját. Nem állunk meg a Dob utcáig!

00:35 Bede Márton nem a Tour de France-t nézi. Marita Koch világrekordja 400-on.

05:18 Gera Zoltán eldönti a választást. Miért szarják le a Krúbi-generációt?

09:36 Az erzsébetvárosi zsidó szeparatizmus. Túlkínálat tábori rabbiból. A kesztölci köztársaság.

14:39 Az első lépés Nagy-Erzsébetváros felé. Terézváros tartsa tiszteletben az erzsébetvárosi identitású emberek jogait! Sajnos ide vezetett az orosz agresszió elfogadása.

17:59 A berchtesgadeni Kempinski hirdetést targetál.

20:45 47:78 női 400-on. Gyurcsány visszatérőben. Baloldali Ellenzék Párt. Minek az a sok történelemkönyv?

24:54 A Budaörsi Tarzan homeopátiával gyógyítja a teniszkönyökét. Samuel Hahnemann. Az Élet meg minden podcastja Szabó Csaba orvoskutatóval.

32:21 Te amúgy tudtad ki az a Charlie Kirk? Mennyire nehéz meggyilkolni valakit? A Full Metal Jacket idézett jelenete.

36:34 Ezek általában őrült fiatal fehér férfiak. Amerika jobban omlik Svédországnál.

41:32 Hahó tinik! Régen a bácsik is számítóztak. Metal Gear. Aknakereső és passziánsz. Green Beret.

46:50 Apám, az úttörő mérnökember. Wang számítógépek. Mission Impossible. Donkey Kong a Tüskében. Clash Royale. Pop It Game, a golyópattogtató játék A Simon játék.

52:44 A Frakk-musical védelmében. A nyomasztó Mazsola és Tádé.

55:26 A 102 éves teamester halála. Lenke néni a virtuális motorosokabát-boltban.

