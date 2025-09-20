Egy magányos emu kószált a Normafánál

Pénteken töltöttek fel egy videót a Facebookra arról, hogy a Normafánál egy emu mászkál magányosan. A Hegyvidéki önkormányzat a Telexnek azt írta, az állat a Budakeszi lovardából szökött meg.

„A tegnapi napon a lovarda munkatársai, a Normafa Park segítségével befogták az állatot és biztonságos elszállították. Személyi sérülés nem történt”

– mondta Csiszár Tamás, a kerület kommunikációs referense.

Egy emu feje. Fotó: DIDEM MENTE/Anadolu via AFP

A lap arról is írt, hogy szombat hajnalban, nem sokkal éjjel egy óra után egy róka bukkant fel a Móricz Zsigmond körtéren az egyik aluljáróból. Az állat a szemtanúk szerint akár beteg vagy veszett is lehetett, de ezt senki sem erősítette meg.