Fegyveres férfit vettek őrizetbe Charlie Kirk gyászszertartásának helyszínén

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Péntek éjjel az amerikai titkosszolgálat őrizetbe vett egy fegyveres férfit az arizonai State Farm stadionnál, ahol Charlie Kirk búcsúztatását tartják – írja a New York Times. A titkosszolgálat kommunikációs igazgatója, Anthony Guglielmi közleményében azt írta, a férfinél lőfegyvereket és késeket találtak, és gyanúsan viselkedett, amikor az ügynökök odaléptek hozzá. Az illető magát rendőrnek adta ki, ezután vették őrizetbe. A férfi személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, és nem ismert, pontosan hol tartózkodott a stadion területén, illetve indult-e ellene eljárás. A titkosszolgálat és a helyi rendőrség vizsgálja, miért volt ott a helyszínen.

A State Farm stadion Arizonában, Kirk búcsúztatása előtt.
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Charlie Kirk jobboldali aktivistát szeptember 10-én lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. Kirk gyilkosa, Tyler Robinson letartóztatásban van, az ügyész halálbüntetés kiszabását kéri.

Kirk egyszerre volt médiasztár, mozgalomszervező, pénzfelhajtó és színfalak mögötti szürke eminenciás. Bár az egyes területeken külön-külön is sikeres volt, kivételes abban volt, hogy a nagy egészre is tudott hatni – írtuk róla portrécikkünkben. Özvegye, Erika Kirk bejelentette, hogy a munka nem áll le: az amerikai egyetemi kampuszra szervezett turnéja ősszel és az elkövetkező években is folytatódik, ahogy a podcastja is.

Gyászszertartása vasárnap lesz a 60 ezer ember befogadására képes stadionban. A megemlékezésen beszédet mond J. D. Vance alelnök és Donald Trump is.

külföld rendőrség tyler robinson fegyveres Donald Trump Erika Kirk jd vance State Farm stadion Charlie Kirk arizona
Kapcsolódó cikkek

Meghalt Charlie Kirk, Trump kulcsembere

Nyakon lőtték egy Utah állambeli egyetemen, miközben éppen iskolai lövöldözésekről beszélt. Igen népszerű podkaszt-műsorvezető és trumpista aktivista volt egy befolyásos egyetemi klubhálózattal a háta mögött. Hatalmas szerepe volt Trump választási sikerében.

Szily László
bűnügy

Mémekkel és netes utalásokkal zavar össze mindenkit Charlie Kirk gyilkosa

A Charles Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, így nem tudni sokat az indítékairól sem. És a tettes négy töltényhüvelyen is hagyott hátra üzeneteket, ami csak még tovább bonyolította a képet.

Horváth Bence
külföld

Halálbüntetést kér az ügyész Charlie Kirk feltételezett gyilkosára

Hét pontban emeltek vádat Tyler Robinsonnal szemben.

Fődi Kitti
külföld

Ha nem ölik meg, évtizedeken át befolyásolhatta volna Amerika sorsát

Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.

Szily László
politika

Charlie Kirk özvegye veszi át a helyét az általa alapított mozgalom élén

Az igazgatótanács szerint Kirk így akarta.

Bábel Vilmos
külföld

A hatvanezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása

Az eseményen várhatóan Donald Trump amerikai elnök, JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz.

Benics Márk
külföld