Hétvégi olvasnivalók drónokról, drogokról, digitális kampányokról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk is akad, itt lehet feliratkozni rájuk.
Hogyan módosít győztes stratégiáján a Fidesz? Mivel mozgósít a Tisza? Miért nem működik a fekete kampány? Tényleg visszatérhet Varga Judit? Élőben kapcsoljuk Magyar Pétert. A stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!
Nagy tekintélyű, független szakértőként hivatkozza az Index és Kocsis Máté John McLaughlint, aki szerint simán nyerne vasárnap a kormány. A valóságban legfeljebb közepes kaliber az amerikai, aki ráadásul évek óta dolgozik Orbánéknak.
Az elmúlt másfél évtizedben központilag lejáratott vagy ellehetetlenített áldozatok közül sokaknak (évekkel) később – amikor már többnyire minden mindegy volt – a bíróság adott igazat, de nem egyszer még a bocsánatkérést sem volt hajlandó normálisan megtenni a vesztes fél.
Néhány nappal azután, hogy Varga Mihály kíméletlen őszinteséggel nyilatkozott a gazdaság állapotáról, Orbán Viktor büszkén dagadó mellkassal ecsetelte, miért jó, hogy már csak nyomokban tartalmaz jóléti berendezkedésre utaló jeleket Magyarország. Pedig az eredmény világos: felzárkózás helyett leszakadás lett az eredmény.
Zárt körben tartott Orbán-beszéddel indul a szezon a Hotel Füredben, a frakciótagok mellett idén is a Fidesz körüli médiavilág szereplőinek társaságában.
Két napra kibérelte a hétvégén a Hungexpo területét Mészáros Lőrinc, hogy óriási eszem-iszommal, mindenféle játékokkal és koncertekkel szórakoztassa a cégcsoportja 25-30 ezer dolgozóját.
Czájder Gábor több őrző-védő céget vezet, négy éve bűnügyben gyanúsították, most pedig a vasútépítésért fog felelni a V-Híd leányvállalatában.
A digitális építkezés nem csak egy jól hangzó elem Orbán győzelmi tervéből, hanem létszükséglet is, ugyanis hamarosan kiesnek a fizetett politikai hirdetések, amire a Fidesz brutálisan sokat költött. Megnéztük, hogy áll Orbán digitális hadserege, és mire lehet még alkalmas ez a módszer.
A mandátum a Fidesz és a Kutyapárt között dőlhet el. Az egyik független egy hónapja még fideszes volt, a másik megjárta a DK-t és a Szolidaritást, indulása a Fidesznek kedvez.
A független-fideszes vegyes csapat szerint Csurgón az ősszel felállt testület elnyomta a tapasztalt nőket, a Fideszt tavaly legyőző polgármester viszont a Fidesz mesterkedésének tartja a történteket.
A maradék épeszű sajtónak alapvető kötelessége utánajárni annak, hogy miért ért véget kurtán-furcsán a modern Magyarország második legkártékonyabb miniszterelnökének politikai karrierje. Utána pedig nem elsunnyogni egy fontos részletet.
Orbán Viktor hajtóvadászatot hirdetett a drogterjesztők ellen, miközben a budapesti belső kerületekben nő a terjesztők és a fogyasztók száma, akik pokollá teszik az addig évtizedeken át békében élő társasháziak életét. A hatóságok leterheltek, nem tűnik úgy, hogy pluszpénzt kaptak volna a drogterjesztők elleni küzdelemre.
Eddig csak egy román férfi életveszélyes bántalmazása került nyilvánosságra, de a lapunkhoz eljutott videófelvételek, illetve áldozatok, szemtanúk és egy önkormányzati képviselő elmondása szerint a bűncselekmény egyáltalán nem egyedi eset volt.
„Beleálltunk, köpködjenek csak ránk, ellenállók vagyunk” – mondta egy most alakult vajdasági magyar szervezet alelnöke, akinek elege van a Vučić és Orbán rezsimjét egyszerre kiszolgáló VMSZ-ből.
Az egyházak bőkezű támogatása és a vallásos retorika jóval többről szól, mint a hívők szavazatának behúzása, állítja Alexander Faludy teológus, újságíró. A Fidesz hatékonyan használja a vallást nemzetközi kapcsolatainak ápolásában az Egyesült Államoktól kezdve Oroszországon át Törökországig.
Oroszország naponta több száz olyan drónnal támadja Ukrajnát, mint amilyenek a lengyel légtérbe repültek be. 19 darab robbanóanyag nélküli drón elég volt ahhoz, hogy az oroszok megmutassák, mennyire sebezhető a NATO.
Az amerikai elnök az orosz kőolajról történő leválást és Kínával szembeni büntetővámok kivetését várja a NATO-tagállamoktól. Bár valódi szándékait nem ismerjük, nagy rá az esély, hogy nyomásgyakorlás helyett ezúttal is az időt húzza.
A helyzet igazi iróniája az, hogy maga Charlie Kirk, akire hivatkozva elszabadult a gyűlöletbeszéd-pokol, életében a szólásszabadság kérdésében egyértelműen a liberálisok és a régi vágású konzervatívok, nem pedig Trump pártján állt.
A Charles Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, így nem tudni sokat az indítékairól sem. És a tettes négy töltényhüvelyen is hagyott hátra üzeneteket, ami csak még tovább bonyolította a képet.
Nemesio „El Mencho” Oseguera egy szigorúan őrzött hegyi rejtekhelyről irányítja az ország legerősebb drogkartelljét. Felemelkedésében szerepet játszott az amerikaiak újjáéledő kokainfüggősége és a Trump-kormányzat fentanil elleni háborúja is.
Nyolcszázezren tiltakoznak országszerte, a rendőrök és tüntetők közti első összecsapásra napfelkeltéig sem kellett várni. A hatóságok attól tartanak, hogy szélsőbalos csoportok szabotázsakciókat hajtanak végre. Szerte Franciaországban újra égnek a füstgyertyák.
Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat. Az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.
A darts végső soron kocsmasport, és mint Amszterdamban is kiderült, szépen megőrizte a maga eredeti velejét. Helyszíni beszámoló a nagyszerű Michael van Gerwen újjászületéséről és hét jó kis meccsről, Littlerrel, Price-szal, Rockkal és más ufókkal.
Nem nagyon van sportesemény, amin egy bicikliversenynél könnyebben lehetne tüntetni, viszont ez egyúttal életveszélyes is. A Vuelta a Españán történtekért senki nem vállalja a felelősséget, és a spanyol politikusok is egymásra mutogatnak. Nagy kérdés, hogy és hol lehet ezentúl békés és biztonságos országúti kerékpárversenyeket rendezni.
A menstruációs ciklus a női hormonrendszer tükörképe, a női szervezet működésének naplója, de tényleg eljön az a pont, amikor a havi vérzés elmarad és a menopauza megjelenik, mint állapot – minden nehézségével együtt. Miért tabu ez (is)? Nekünk nem az, beszélünk is róla. Jó sokat.