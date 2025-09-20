„Hogy a csudába lehet ennyiféle ellenzéki megnyilvánulás a Facebookon?”


  • A Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóján próbáltuk megérteni résztvevők, alapítók, politikusok és elemzők segítségével, hogy mégis mi különbözteti meg ezeket a csoportokat a Harcosok Klubjától.
  • Ahogy annak is igyekeztünk utánajárni, miért jelöltek bennünket Zebra-díjra.
  • Az Alapjogokért Központ főigazgatója nem lökdösött meg senkit a digitális honfoglalás alkalmával.
Takács Péter Hollik István fidesz digitális honfoglalás Menczer Tamás Szalai Piroska országgyűlési választások 2026 papp lászló budapest sportaréna rotyis bálint szánthó miklós digitális polgári kör
Akkorát változott a politika, hogy már Kötcse sem csak a Fideszről szól

Egy évvel azután, hogy Orbán Viktor meghirdette a szerénység, alázat, munka hármas jelszót, a miniszterelnök már a kötcsei piknik napját is magánrepülőn kezdte. A Fidesz minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Ki nyerte a nyarat?

223 nap múlva választás jön Magyarországon. Akárki győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en. Ki szerzett előnyt a nyáron? Rényi Pál Dániel és Ács Dániel hétfő reggel a 444 stúdiójában.

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Rényi Pál Dániel, Botos Tamás
POLITIKA

Mindenki azt gondolta, ide nem fognak lőni – helyszíni riport a megtámadott Munkácsról

Nem maradt biztonságos hely Ukrajnában, ha már Munkácsra is lőnek, mondják Kárpátalján az orosz rakétázás után. A megtámadott városban nem értik, miért kételkedett Sulyok Tamás abban, hogy ki lőtt rájuk.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video

Dermesztő éjszaka Magyarország leghidegebb pontján a kánikula közepén

Emberkísérlet a Bükkben: egy barlangban éjszakáztunk, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol nyáron is tél van.

Kiss Bence, Ács Dániel, Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
video