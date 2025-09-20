Ifjabb Schobert Norbert is belépett egy Digitális Polgári Körbe

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter által alapított Bajtársak Digitális Polgári Kör tagja lett ifjabb Schobert Norbert, írja az atv.hu.

Bajtársak Digitális Polgári Kör Fotó: dpk.hu

Schobert tavaly augusztusban belépett a Magyar Honvédségbe tartalékosként, a hirdetésszagú bejegyzésében akkor azt írta: „A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el otthonát és szeretteit. Én ugy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot ahová születtünk, és ahova annyi emlék köt bennünket.”

A Bajtársak DPK-ban van még többek között Sebestyén Janka fideszes influenszer, Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, valamint Bercsényi Miklós, a vitézi rend főkapitánya.

Schobert délután színpadra is lépett a Digitális Polgári körök első offline találkozóján, mégpedig Lázár János és Kulcsár Edina után. Az esemény percről percre közvetítését itt lehet elolvasni.