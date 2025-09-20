Kibertámadás miatt szétesett az európai repülési menetrend

Berlinben van egy kis bibi Fotó: CARSTEN KOALL/dpa Picture-Alliance via AFP

Az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket célzó kibertámadás zavarta meg a működést több nagy európai repülőtéren, köztük a londoni Heathrow-n, Brüsszelben és Berlinben, ami késésekhez és járattörlésekhez vezet – közölték az üzemeltetők.

A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges – közölte a brüsszeli repülőtér. „A szolgáltató aktívan dolgozik a probléma megoldásán, és igyekszik azt a lehető leggyorsabban orvosolni.” A Heathrow repülőtér is figyelmeztetett a szolgáltató „technikai problémája” miatt bekövetkező késésekre.

Az érintett repülőterek azt tanácsolták a szombatra járatot foglaló utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az utazási információkat a légitársaságoknál. (Reuters)