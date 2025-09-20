Lázár János: Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem

Facebook-posztban reagált Lázár János az elmúlt napok híreire és állításaira Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálának ügyében.

Emlékezetes: a rendőrkapitány öngyilkosságát Márki-Zay Péter polgármester összekötötte egy pár nappal azelőtt a Promenád24 nevű online lapban megjelent, majd törölt cikkel. A Lázár-közeli Promenád24 keményen bírálta Szabó szakmai teljesítményét, és a magánéletét is belekeverte a lejárató cikkbe. (A lap reakcióját itt olvashatja az ügyről.) Az írás azután született, hogy a rendőrség engedélyezett, majd biztosított egy demonstrációt a Lázárhoz köthető batidai kastélynál. Márki-Zay szerint Szabó a lemondását is felajánlotta a cikk után.

Lázár most azt írta, a rendőrkapitányt nem ismerte jól, nem volt vele sem személyes, sem szakmai kapcsolata, így konfliktusa sem.

„A tragikus halálát politikusi számításból magyarázókat viszont jól ismerem: gyenge és silány emberek. Aki veszi a bátorságot, hogy egy öngyilkosságról megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon, ráadásul valakit bűnbakként is megnevezzen és ellene lincshangulatot keltsen, az gazember. Ez az a vérvörös határvonal, aminek az átlépését még a Lázár-mániás hódmezővásárhelyi polgármesterről sem feltételeztem. Tegnapig.”

Lázár a bejegyzését azzal zárja, hogy Szabó Zsolt halálhíre megrendítette és felkavarta. „Az ebből politikát csinálók megvetésétől; korábban merényletekről ábrándozók, most pedig öngyilkossággal kufárkodók iránt érzett dühömtől is erősebb a részvétem. Nyugodjon békében kapitány úr!”