Magyar Péter: Egyedül a szegedi egyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája nem vette át az adományokat

„Felemelő napon vagyunk túl. 86 kórházba eljuttattuk a 20 millió forint értékű adományokat: fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket, játékokat. Egyedül a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája nem vette át a jóérzésű honfitársaink felajánlásait” – írta a Facebookon Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, aki öt budapesti kórházba ment el.

„Sajnálom, hogy sok kórház, engedve a politikai nyomásnak, nem engedte meg, hogy az önkénteseink belépjenek az intézményekbe. Ma minden eddiginél nyilvánvalóbbá vált az aljas, embertelen és korrupt hatalom és az emberséges és működő Magyarország közötti különbség” – írta, és megköszönte az önkénteseknek a közreműködést.

A párt korábbi közlése szerint a TISZA Szigetek több tízezer önkéntesének felajánlásából országszerte 87 kórházhoz visznek fertőtlenítőszereket. Magyar a szombat reggel a János kórháznál tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nem bűnözőként, nem suttyomban adják át ezeket a saját pénzből vett adományokat, hanem mint „büszke hazafias magyar állampolgárok, együtt fogunk bemenni a kórházainkba”. A sajtótájékoztató végén a kórház kommunikációs munkatársa valóban próbálta megakadályozni, hogy Magyarék bemenjenek az udvarba, és ott adják át az adományokat, de Magyar és a kísérete a kérése ellenére is bement.

A látogatás előtti nap Magyar arról írt, hogy „minden kórházi vezetőnek megtiltották, hogy szombaton átvegyék a TISZA közösségétől az adományokat, Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint Magyar nem mondott igazat. Az államtitkár a DPK rendezvényen a Mandinernek „szánalmas vergődésnek” nevezte az akciót, szerinte azonban Magyar csak balhét akart kelteni, ha valóban segíteni akart volna, hétköznap vitte volna az adományokat. Az adományozók jó szándékát nem vitatta.