Magyar Péter szerint a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája után „minden megváltozott”

„Ma gyászolunk. De holnaptól feltesszük a kérdéseket: ki viseli a felelősséget azért, hogy Magyarországon a lejáratás emberéleteket sodor el? Tegnap minden megváltozott” – írta ki Magyar Péter egy nappal azután, hogy Márki-Zay Péter hírt adott a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságáról.

A polgármester ezt a tragédiát összekötötte azzal, hogy információi szerint Szabó Zsolt pár nappal korábban felajánlotta a lemondását, miután egy helyi fideszes lap személyeskedő lejárató cikket közölt róla - ezt azóta leszedte a Promenád24. A Tisza Párt elnöke még egyértelműbben adott hangot annak a véleményének, hogy

Szabó Zsolt tettének oka „a propaganda uszítása és a korrupt hatalom megtartása érdekében folytatott gyűlöletpolitika”, amely „emberéletekbe kerülhet”.

Azt írja a posztjában: „Eljutottunk odáig, amiről reméltük, hogy nem következik be: egy köztiszteletben álló, hazánkat szolgáló ember nem bírta a propaganda gátlástalanságát és nyomását. Egy család elvesztette a szerettét, egy város elvesztett egy tisztességes, szolgálatot teljesítő embert. Osztozok a család, Hódmezővásárhely és a teljes rendőri állomány gyászában. De ez a tragédia egész Magyarország ügye. Milyen ország az, ahol a hatalom aljassága emberéletet követel?”

A Tisza Párt olyan országot akar, ahol „a politika nem öl”, fokozza tovább Magyar, aki egyben egy perc néma csendet javasol mindenkinek, és ezt kéri „a Digitális Polgári Körök harcosaitól is Lázár János mai előadásának kezdetén”.

Bódis Kriszta író, a Tisza tanácsadója is reagált: „Akit nem lehet megvenni , azt megtörik. Aki nem hallgat a »jó szóra«, arra ráuszítják a másik embert, mit másik embert, az egész hatalmi gépezetet. És a pribékek, zsoldosok, janicsárok sincsenek biztonságban, ezért olyan kegyetlenek. Akire valamilyen bélyeget ütnek, az szabad préda lesz.”

Pottyondy Edina influenszer a propagandát kritizálja: „Aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot. Hergelnek, hazudnak, életeket, családokat tesznek tönkre. Rágalmaznak, sejtetnek, köpködnek. (...) Amit ma a Fidesz megenged magának, túlmegy minden határon. Átgázolnak bárkin és bármin, mert a falánkságukat az elmúlt tizenöt év szabadrablása sem csillapította. Legyen ennek végre vége!” - követeli Pottyondy, aki szerint erről szól a vasárnapi tüntetés a közéélet tisztaságáért.

A Fidesz hódmezővárosi szervezete azt írta, hogy „aki a mostani helyzetet is sárdobálásra, politikai lejárató akcióra használja fel, az mélységesen szégyellje magát.”

Végül, mielőtt elszabadul a politikai vihar, és mielőtt bemásolom a szokásos két segítő oldal linkjét, szeretném hangsúlyozni a WHO ajánlásából, hogy „az öngyilkosság okai nagyon összetettek”, és „ezek a tényezők lehetnek szocio-kulturális, pszichiátriai tényezők, biológiai, genetikai okok, és társadalmi feszültségek. Az a mód, ahogy ezek a tényezők együttesen hatnak, és öngyilkossághoz ill. az öngyilkosságra hajlamos személyiség kialakulásához vezetnek összetettek, és nem igazán érthetők.” Az NMHH ajánlása szerint a médiában „az öngyilkosságot nem szabad bátor tettként bemutatni. Az ilyen ábrázolás a veszélyeztetett személyeknek könnyen azt sugallhatja, hogy önkezűleg véget vetni az életnek a személyes problémák lehetséges megoldását jelenti.”

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?

S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége