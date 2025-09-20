Menő munkát akarsz az USA-ban? Van fölös 100 ezer dollárod?

Az Egyesült Államok százezer dollárra (33 millió forintra) emeli az országba érkező magasan képzett szakemberek munkavállalási vízumának éves díját – erről írt alá rendeletet Donald Trump pénteken. A Fehér Házban rendezett eseményen elhangzott, hogy a megemelt díj célja, hogy valóban csak a legmagasabb képzettségűek érkezzenek H-1B vízummal az Egyesült Államokba, olyan szakemberek, akik munkaadója vállalja a magas költséget is, hogy foglalkoztassa az illetőt, és ne amerikait vegyen fel a pozícióra.

Ezzel a vízumfajtával tartósan letelepedni nem, csak meghatározott ideig (3-6 évig) és meghatározott szakmában lehet dolgozni. A kedvezményezettek többsége indiai, 10 százalék kínai. A H-1B-ről évtizedek óta folynak viták, a politikai bevándorlóellenességet kellene ugyanis valahogy összeegyeztetni azzal, hogy a top külföldi tehetségek idecsábítása az amerikai gazdaság elemi érdeke. A republikánus párt is megosztott a kérdésben, Trump még azt a tőle vadul idegen gondolatot is kimondta, hogy mindkét oldal érveit elfogadja.

A kormányzati statisztikák szerint a program legnagyobb haszonélvezője az előző pénzügyi évben az Amazon volt, amelyet a technológiai óriások, a Tata, a Microsoft, a Meta, az Apple és a Google követtek. A friss döntés első kritikusai többek között azt emelik ki, hogy Trump ezeknek a megacégeknek biztosít még több versenyelőnyt, mert ők ki tudják fizetni a 100 ezer dollárt, míg számos kisvállalkozás és start-up nem kockáztathat ennyit. Eddig az H-1B vízumokhoz különböző adminisztratív díjak tartoztak, összesen körülbelül 1500 dollár értékben.

A munkaerőközvetítéssel foglalkozó cégek szerint egész egyszerűen azért keresnek képzett külföldi munkaerőt az amerikai vállalkozások, mert nincs jelentkező az állásokra. 2004 óta a befogadott H-1B-kérelmek száma évi 85 000-re van korlátozva, tehát ez össztársadalmilag láthatatlan mennyiségű ember, akik viszont a munkaerőpiac egyes szegmenseiben sokat számítanak.

Az adott munkaadónak kell eldöntenie, hogy a személyt elég értékesnek találja-e ahhoz, hogy kifizesse a százezezer dolláros díjat – hangoztatta Howard Lutnick kereskedelmi miniszter az elnöki dolgozószobában tartott aláírási ceremónián. „Évente százezer dollár az H1-B vízumokért, és minden nagyvállalat támogatja ezt. Beszéltünk velük” - mondta a miniszter. „Ha valakit képezni akarsz, akkor az ország egyik kiváló egyetemén frissen végzett hallgatót képezz ki. Képezz amerikaiakat. Ne hozz ide embereket, akik elveszik a munkánkat."

Donald Trump rendeletet írt alá az úgynevezett bevándorlási Arany kártyáról is, ami arról szól, hogy külföldiek, akik egymillió dollárt befizetnek az amerikai államkasszába, gyorsított vízumeljárásra jogosultak. A szabály szerint vállalatok is szponzorálhatják külföldiek gyorsított vízumeljárását kétmillió dollár fejében. (BBC, MTI)