Oda a szuverenitás: Lánczi Tamás is alapítója lett egy Digitális Polgári Körnek

„Bajtársak, sorakozó! Elindult a Bajtársak Digitális Polgári Kör!” – ezzel szöveggel jelentette be a Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, hogy elindult az ő saját polgári köre. Azt már írtuk, hogy ehhez csatalakozott többek között ifjabb Schobert Norbert és Nógrádi György is, de külön figyelmet érdemel

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, az általa vezetett hivatalnak ugyanis a törvény szerint pártfüggetlennek kellene lennie.

Fotó: Németh Dániel/444

A Telex idézte is a 2023. évi LXXXVIII. törvényt, ami a milliárdokból működő állami hivatal hivatal weboldalán is olvasható. „A Hivatal független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten és minden más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy természetes személy általi befolyásolástól mentesen látja el” – írja a törvény szövege. Ehhez képest Lánczi csatlakozott a fideszes miniszter kezdeményezéséhez.

A DPK-kat már a tusványosi bejelentéskor is próbálták úgy eladni, hogy Orbán és a Fidesz összefogott a civil világ képviselőivel, de az azóta megalakult csoportok azért nem ezt mutatják.