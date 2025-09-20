Üzekedéstől hangos az erdő, szarvasbőgés-túrákat szerveznek az erdészetek

Verekedő gímszarvas bikák szarvasbőgés idején Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Már javában zajlik a gímszarvas bikák násza, alkonyattól pirkadatig zeng az őszi erdő. Ebből a különleges alkalomból a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés-túrákat szervez az érdeklődőknek - írja az Agrárminisztérium egy hibátlan közleményben.

A szarvasbőgés a párzási időszak egyik leglenyűgözőbb természeti jelensége. A túrákat felkészült erdész szakemberek vezetik, az aktív kikapcsolódást keresőket családi programokkal, ismeretterjesztő előadásokkal is várják, országszerte.

A szarvasbőgés-hallgató vonatozások minden évben felejthetetlen élményt nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A szarvasbőgés kapcsán szervezett programok előzetes regisztrációhoz kötöttek, minden esetben érdemes tájékozódni az állami erdészeti társaságok honlapján vagy közösségi médiafelületein.

Az őszi vadászidény alkalmával korlátozásokkal is találkozhatnak a természetjárók. Az erdők rekreációs szerepe az utóbbi időben felértékelődött, egyre többen választják az aktív kikapcsolódást. Az erdőlátogatás szabályozásának a célja éppen ezért az őszi időszakban az, hogy a vadászok és a természetjárók kölcsönösen figyeljenek egymásra és a vadállományra. Az állami erdészeti társaságok arra kérik az erdőlátogatókat, kirándulókat, hogy tájékozódjanak előre az időszakos korlátozásokról, és a szabályokat figyelembe véve ne szervezzenek egyénileg szarvasbőgés-túrát, hanem regisztráljanak a csoportos eseményekre.