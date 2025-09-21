A brit miniszterelnök vasárnap bejelenti a palesztin államiság elismerését

Keir Starmer brit miniszterelnök hivatalosan is bejelenti, hogy Nagy-Britannia elismeri a palesztin államiságot – írja az MTI. Starmer hangsúlyozni fogja, hogy az államiság megteremtése a palesztin nép elidegeníthetetlen joga, és a nemzetközi közösség erkölcsi felelőssége, hogy lépjen az ügyben.

Fotó: LEON NEAL/AFP

A munkáspárti miniszterelnök már július végén közölte, hogy az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt el fogják ismerni a palesztin államiságot, ha az izraeli kormány addig nem hirdet tűzszünetet a Gázai övezetben.

Starmer azt is szerette volna, hogy Izrael egyértelműen utasítsa el a ciszjordániai területek annektálását, és hogy kétállami megoldáshoz vezető, hosszú távú békefolyamatot indítványozzon. Ez nem történt meg.

A palesztin állam elismerésével az Egyesült Királyság felvállalja nézeteltérését szövetségesével, az Egyesült Államokkal. Donald Trump a héten járt III. Károly királynál, és találkozott Starmerrel is, akivel közös sajtótájékoztatóján azt mondta, a palesztin államiság elismerésének terve „azon kevés ügyek egyike”, amelyekben nem ért egyet a brit miniszterelnökkel. Trump arról beszélt, hogy az izraeli túszok szabadon engedését tartja a legfontosabb feladatnak.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A brit kormány nyár elején szankciókat jelentett be az izraeli kormány két tagja, Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, a Zsidó Erő nevű párt elnöke és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a Vallásos Cionisták párt vezetője ellen a palesztinokkal szembeni, London szerint erőszakcselekményekre buzdító magatartásuk miatt.

A BBC értesülései szerint az elismerés ellenére a brit kormány az elkövetkezendő hetekben szankciókat tervez kivetni a Hamászra.