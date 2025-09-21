„A gyűlölködésnek ez a vége, mi lesz itt még a következő fél évben?”

video
  • Pénteken öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt.
  • Az eset minden részletét nem ismerjük, de az biztos, hogy napokkal azután történt, hogy lejárató cikk jelent meg Szabó Zsoltról a Lázár Jánoshoz közeli Promenád24 című propagandalapban.
  • Márki-Zay Péter, a város ellenzéki polgármestere szerint egyértelmű, hogy a rendőrkapitány azért kapott a magánéletét is érintő támadást, mert nem tiltott be egy pár nappal ezelőtti rajzversenyt annál a batidai kastélynál, amelyet Lázárénak tartanak a városban.
  • Sok hódmezővásárhelyi ugyanezt gondolja.

Mit tegyek, ha öngyilkossági gondolataim vannak?
S.O.S. – Ha azonnali segítségre van szüksége

