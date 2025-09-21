Azt mondták, hogy vasárnap kinyit a Keleti, aztán mégsem nyitott ki

Szombat éjszaka a MÁV-csoport azt írta a Keleti pályaudvarról, hogy a műszaki felújítás végeztével vasárnaptól „visszatér a megszokott élet a történelmi főépület csarnokába és peronjaira”. Ehhez képest vasárnap hajnalban a MÁV vezérigazgatója arról posztolt, hogy bár valóban végeztek a felújítási munkálatokkal, a Keletit egyelőre nem tudták megnyitni.

Hegyi Zsolt azt mondta, aktuális információi szerint napközben meg fogják nyitni az augusztus 25. óta felújítás alatt álló állomást a vonatforgalom számára.

„Valamikor a hajnali órákban olyan hiba keletkezett, köszönhetően annak, hogy az állomás áramtalanítva volt egy hónapig, hogy az áram visszakapcsolásakor biztosító berendezési zavart tapasztaltak” – mondta Hegyi, aki szerint „nem elfogadható”, hogy a tervezett nyitás előtt pár órával derül fény egy ilyen hibára.

Elmondása szerint az Országos Haváriaközpont az utóbbi órákban azon dolgozott, „hogy rendelkezésre álljanak a pótlóbuszok, pótlóbuszvezetők, mozdonyvezetők és azok a technikai körülmények, amik a szomszéd állomástól a vonatok megfordítását lehetővé teszik”. A pótlóbuszok a Kerepesi úti oldalról indulnak, a MÁV munkatársai a Keleti bejáratainál segítenek útba igazítani az eltévedt utasokat.