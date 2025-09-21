Budapesti bérlettel olcsóbb lesz a reptérre jutás októbertől

1000 forintért vehetnek jegyet a 100E reptéri expressz buszra októbertől azok, akiknek van budapesti bérlete - emlékeztetett Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője. Ezt az ő javaslatára fogadta el a Fővárosi Közgyűlés pár hónapja.

A jegy normál áron most 2200, de hamarosan 2500 forint lesz. Vitézy szerint ez az ár a turisták esetében teljesen indokolható, de az itt élők számára túlzás. Egy négyfős családnak annyi lehet az út, mint egy olcsóbb fapados jegy.

Vitézy azt írta, a kedvezményes árat a BudapestGo applikációban mindenki elérheti.

A 100E buszjárat elindítása 2017-ben Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A legegyszerűbb azok dolga lesz, akik ott vásárolták meg a bérletet, de azok sem maradnak ki, akiknek papír alapú bérletük van vagy a MÁV appban vették meg a bérletet. A BKK ugyanis átmeneti jelleggel ezeket a bérleteket is elfogadja a kedvezményes kiegészítő jegy igénybevételéhez, csak egymás után kell majd bemutatni azokat.