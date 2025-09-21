Egy hirtelen váltással keddre megérkezik az ősz

Hétfő este kezdetét veszi a csillagászati ősz, és nem kell sokat várni az ősziesebb időre sem – írja az Időkép.

Hétfőn még több helyen 30 fok lesz, sőt, a legmelegebb déli, délkeleti országrészben 32-33 fok is lehet, majd kedden érkezik egy hideget hozó front. Ezt először az ország nyugati-északnyugati részén lehet majd érezni. Elég nagy szélsőségek várhatók aznap délután: a leghidegebb helyen 12,4, a legmelegebben 31 fok várható. A lehűlés esőt is hozhat magával.

Fotó: Időkép

Szerdán mindenhol lehűlés várható, 16-25 fok lesz a maximum. Erős szélre és esőre is lehet számítani. Csütörtökön és pénteken is több felé várható eső. Csütörtökön 25, pénteken már csak legfeljebb 20 fokra lehet számítani.