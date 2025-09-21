Fittyet hánytak a protokollra, a vésznyitót használva szálltak le a veszteglő vonatról az utasok

Hiába kérték az ellenőrök, a Nyugati pályaudvar és Kőbánya alsó között veszteglő vonat utasai vésznyitóval kinyitottak két ajtót, és a katasztrófavédelem kiérkezése előtt a töltésen lemászva leléptek a helyszínről – írta meg a 24.hu. Mindez szombat reggel történt, amikor a ceglédi vonalon forgalmi okok miatt a már említett két állomás között az egyik irányba ideiglenesen leállították a közlekedést – derült ki a MÁV-csoport közléséből.

A kép illusztráció Fotó: Róka László/MTI/MTVA

A MÁV kiemelte, a protokoll szerint ilyen helyzetben a katasztrófavédelemnek kell segíteni a leszállásban. Azzal, hogy az utasok többszöri figyelmeztetésre fittyet hánytak a protokollra, a MÁV szerint veszélyeztették saját maguk és mások biztonságát is.