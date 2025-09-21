Magyar Péter Lánczi Tamásnak: „Itt a vége a havi 5,5 milliós fizunak, sofőrnek, közpénzen dőzsölésnek”

Magyar Péter szerint azzal, hogy Lánczi Tamás a honvédelmi miniszterrel közösen benne van a Bajtársak Digitális Polgári Körben, lemondott a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetéséről. A Hivatal elnöke ugyanis a rá vonatkozó törvény szerint nem lehet párt, pártalapítvány tagja, tisztségviselője, írja posztjában a Tisza Párt elnöke.

„Lehet menni a propagandistákkal és munkásőrökkel fújni az orbáni digitális blöfföt. Viszont itt a vége a havi 5,5 milliós fizunak, sofőrnek, közpénzen dőzsölésnek. Munkát mondjuk eddig se végeztél. Figyu, máskor legalább olvasd el a rád vonatkozó jogszabályt, vagy kérj meg rá valakit” – írta Magyar.

Lánczi Tamás erre azt válaszolta: „Aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány.” A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnök szerint Magyar átvette „a legbutább politikus címet Fekete-Győr Andrástól”.

„A Hivatal független, csak jogszabályoknak van alárendelve, feladatkörében más személy vagy szerv által nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten és minden más intézmény, szerv, politikai párt, társaság, egyesület, jogi vagy természetes személy általi befolyásolástól mentesen látja el” – írja egyébként a törvény szövege.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2024. augusztus 24-én Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A Lánczi által vezetett szervezetnek jogkörei sokáig nem nagyon voltak, cserébe rendre adta ki elfogult és alaptalan jelentéseit a Brüsszelből érkező befolyásolási kísérletekről. Mivel jogi kötelező ereje a hivatalnak nem volt, a vizsgálatait sem tudta nagyon átvinni, emiatt Lánczi többször is panaszkodott.

Idén tavasszal úgy tűnt, megkapja, amit eddig akart, a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítését célzó átláthatóságinak nevezett törvény fontos szerepet rótt volna a hivatalra. Részt vehetett volna annak a listának az összeállításában, amelyre ha felkerült volna egy szervezet, nem kaphatott volna az egyszázalékos adófelajánlásokból, NAV-engedély kellett volna a külföldi támogatások elfogadásához, és egyéb nehezítő körülmények között kellett volna működnie.

A törvény megszavazását azonban váratlanul bizonytalan időre elhalasztották.