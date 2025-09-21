Még tart a káosz több európai reptéren

Továbbra is csúszások és járattörlések vannak a londoni Heathrow-n, illetve a brüsszeli és a berlini reptereken. A egy háttérben kibertámadás állhat, ami miatt leállt a check-in pultok szoftvere még pénteken.

A légitársaságok azóta manuálisan végzik el a becsekkolást. A légiközlekedési adatokat gyűjtő Cirium szerint szerint szombaton 35, vasárnap délelőttig pedig 38 járatot töröltek Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben. A Flightradar24 adatai szerint vasárnap délelőtt 11 óráig több mint 130 járat késett 20 percnél többet a Heathrow-n. Előző nap több száz járat késett, és 13-at kellett törölni.

A Heatraw szombaton Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Brüsszelben a Zaventem reptéren több mint 80 járat késett, 15 perctől 4 órát. Vasárnap 20 járatot kellett törölni. Ők egyértelműen azt írták, a rendszer kibertámadás miatt állt le több európai reptéren.

Berlinben délig több mint 70 járat késett, néhány járat tudott csak időben elindulni. Ott azt javasolták, az utasok használják az online illetve az önkiszolgáló check-int, és válasszák a gyors poggyászfeladást.

Frissítés: A brüsszeli reptér közölte, „még nincs jele” annak, hogy a rendszer mikor lesz újra működőképes, ezért arra kérte a légitársaságokat, hogy töröljék a induló járatok felét.

A Muse szoftverben keletkezett a probléma, az érintett cég azt ígérte, közzéteszik a részleteket, amint azok rendelkezésre állnak.

A Heathrow vasárnap is elnézést kért azoktól, akiknek a járata késik, de közölték, a gépek túlnyomó többsége üzemel. Azt kérték az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék a járatukat és időben érjenek ki a reptérre. (Guardian, BBC)