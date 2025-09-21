Netanhaju kizárta, hogy legyen palesztin állam

„Nem fog létrejönni palesztin állam" - reagált Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy héber nyelvű videoüzenetben arra, hogy az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is bejelentette, hogy elismerik Palesztinát.

Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK/NurPhoto via AFP

Netanjahu szerint azok, akik „a borzalmas október 7-i mészárlás után elismerik a palesztin államot, óriási jutalmat adnak a terrornak.” (A brit miniszterelnök szerint nem erről van szó.)

Netanjahu hozzátette, a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére évek óta akadályozza, hogy létrejöjjön a „terrorállam”, és közben megduplázták a zsidó települések számát Júdeában és Szamáriában. Azt ígérte, továbbra is ezt folytatják. (MTI)

