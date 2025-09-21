Csoportképpel zárul a tüntetés
Mi is befejezzük közvetítésünket.
Jó éjszakát!
Azok nem jót jelentenek, szabad élet, szabad madár, jaj de szép, ki szabadon jár, éneklik a színpadon az idősebbeknek az SZDSZ-r megidézve.
Lassan véget ér a tüntetés.
Van-e annál lejjebb, amikor egyik honfitásink a másik halálát kívánja politikai okokból? - tette fel a kérdést Lengyel Tamás színész.
Az uszító, gyűlölködő propagandát nem szabad tovább hagyni. Félre kell tenni az előítéleteket, sérelmeket, meg kell látni a másikban is az embert.
Az első lépés: meg kell tisztítani az utcákat, tereket a demagóg, hergelő üzenetektől. Megint teljes nemzetnek kell lennünk. Elég volt az uszításból, hergelésből, gyűlöletkeltésből.
Békét, empátiát, új Magyarországot! - zárta szavait.
Horváth János Antal színész szerint a magyar társadalom olyan, mint a béka, amit főznek. Csakhogy ez hazugság. A béka kiugrik a fazékból, hacsak nem teszik ré a fedőt. De mi ezt nem hagyjuk.
Mindenkinél máskor jön ez az a pillanat, amikor kiugrik a vízből. Falak között építjük meg saját szabadságunkat. Ő is dolgozott olyan helyen, ahol a politikai megfelelés félelemben tartotta. De egyszer csak rájött, hogy az egy börtön. Ha egyszerre mondjuk ki, hogy elég volt, akkor át lehet törni a falakat.
Molnár Áron színész arról beszél, szarul van, amikor a rendszer propagandistája arról beszél, a jobboldalon nem lennének szomorúak, ha Molnár meghalna.
Szabó Zsolt vásárhelyi rendőrkapitány halála felkiáltójel, a hazug propaganda öl. Most látszik, mit okoz az uszító politika. Ebből a spirálból ez a rendszer nem tud kikerülni. Ha marad a rendszer 2026-ban, marad a hergelés.
Kész az utolsó pillanatig harcolni az igazságért. Imádja Magyarországot, szereti a hazáját, de ezt a rendszert, ezt le kell váltani. és utána közösen kell létrehozni egy okos, cselekvő és boldog társadalmat.
Egy normális világban a másnapi előadására kéne gyakorolnia, mégis itt van, mert fél, mondja Lovas Rozi színész. A politikai reklámok nemlétező figurái belemásznak az agyunkba, a lelkünkbe, az életünkbe.
Meg kell állítani ezt a jelenséget. Hisz abban, hogy a szavainak, érzékenységének ereje van. Az igazi művészet sosem kényelmes.
Kivéve, ha újra győz esetleg a ** – énekli Takarj el című számában az Esti Kornél.
„Eltelt majdnem egy élet / Jöttek-mentek remények / Minket csak ver a sors itt / Nácik váltják a komcsit.”
Az Esti Kornéllal folytatják.
Halász Judittal folytatódik a műsor, aki videón üzent. Szerinte szükség lenne a 90-es évek Tégy a gyűlölet ellen-mozgalmára.
A gyűlölet gyűlöletet szól. „Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek” – idézte Babits Mihályt.
Az ország közben rendkívül rossz állapotban van, mondja Pottyondy, aki szerint nem az olcsó hergeléstől lesz sikeres egy ország, hanem például a működő rendőrségtől, bíróságtól.
Ami mi tehetünk: szolidárisak vagyunk a megtámadottakkal, háromig számolunk, ha kommentelünk, és elzavarjuk a kormányt a fenébe jövő tavasszal.
A rendszeren belül bármit megtehetsz, mondja Pottyondy. Lophatsz, elkenhetsz, fenyegethetsz, üthetsz, titkárnő kezébe kézigránátot adhatsz, megvédenek. Curtis például ma a drogellenes harc arca, iskolákba jár prevenciós előadást tartani. Győzike a keresztény kultúra apostola.
Ha kilépsz a rendszerből, baj lesz a zsírleszívásod, tőzsdézésed, szolgálati lakásod. Ez mind nem baj, ha Orbánt szolgálod.
Pottyondy felemlegette azt a reklámot, hogy Magyar Péter megeszi a szülinapi tortádat, ha a Tiszára szavazol.
A propaganda az elnyomás eszköze. Ezerszer gondold meg, hogy polititálsz-e, mersze-e feljelentést tenni fideszes bűncselekménynél, lájkolsz-e kormánykritikus tartalmat. Fortélyos félelem igazgat, mindenhol öncenzúrázod magad.
Pottyondy hosszan sorol eseteket, például Juhász Pétert családon belüli erőszakkal vádolták, Jámbor Andrást pedofil bűnrészességgel mocskolták, Donáth Annát egy fiatal lány zaklatását, Osváth Zsoltot gyermekpornográfiával karaktergyilkolák.
És ő is megemlítette a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságát.
Erre zengett másodszor a Mocskos Fidesz.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a tüntetést valójában baloldali aktivisták szervezték, a színpadon pedig „az itthoni feketeöves gyűlöletkeltők közül több is randevút ad egymásnak”, és Magyar Pétert segítik.
Arra reflektálva, hogy a tüntetést szervezőknél a kéttojásos plakát verte ki a biztosítékot, Menczer Tamás azt írta, szerinte Zelenszkij és Magyar igenis egyforma, egyiket ukrán komédiásnak, a másikat magyar ripacsnak nevezi. „Az egyik már tönkretette az országát, a másik erre készül, és ezzel le is bukott.” (Már hogy Zelenszkij tette tönkre, nyilván azzal, hogy ellenáll az oroszoknak.) A plakátot egyébként hivatalosan a Nemzeti Ellenállás Mozgalom adta ki.
Menczer azt is számon kérte, hogy miért nem a Tisza (állítólagos) adóemelése miatt tüntetnek.
A kivetített Münchausen-szindrómáról beszél Pottyondy Edina. A szülő a saját gyerekét betegíti meg, hogy totális kontrollt tudjon gyakorolni. Közben játssza a gondos szülőt, a kisgyerek pedig rajongva szereti bántalmazóját.
A magyar kormány pont így tesz az országgal. Az idegméreg neve: propaganda. Van olyan, aminek fájnia kell, ilyen az Origó. Van édeskés, mint a TV2. És van olyan, amelyik színtelen-szagtalan, mint az Index. Mindegyiknek ugyanaz a hatása: dühös, agyonfrusztrált emberek, akik halálos veszélyben érzik magukat, és gyűlölnek mindenkit, akire Orbán rámutat.