50 millió forintot meghaladó bírságot szabtak a ki a Szépművészeti Múzeumra

Hat műtárgy szabálytalan beszerzése miatt több mint 50 millió forintos bírásgot szabott ki a Szépművészeti Múzeumra a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) – írja a Népszava.

A büntetés ennél jóval nagyobb is lehetett volna a lap szerint, mert a közbeszerzési törvény szerint a tender mellőzése esetén a beszerzési érték akár 30 százalékát is elérheti a bírság. A Szépművészeti 1,879 milliárdot költött a hat műtárgyra akár 564 millió is lehetett volna.

Ahogy arról szeptember elején már írtunk, Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója egy háttérbeszélgetésen közölte, hogy az Állami Számvevőszék hét műtárgy beszerzésével kapcsolatban talált problémát, és ezek miatt a KDB valószínűleg megbünteti az általa vezetett intézményt.

Baán László, a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatója El Greco Gonzaga Szent Alajos képmása címû festményének bemutatóján a Szépmûvészeti Múzeumban 2022. október 18-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Baán László szerint az elvárás teljesen életszerűtlen, mert a műtárgypiacon az ilyen értékes darabokért ugyanis nem az eladók, hanem a vevők versenyeznek. A múzeum azt közölte, elfogadják a büntetést.

Végül hat műtárgynál találtak problémát, ezek közül a legértékesebb El Greco Gonzaga Alajos képmása című festménye. A többi eljárás alá vont műtárgy a Népszava szerint: Mattis Teutsch János Lélekvirág című rajza; Kádár Béla Eladják a szürkét című olajfestménye; Juan de Zurbarán Csendélet őszibarackokkal, körtékkel, almákkal és szilvákkal című képe; Gerrit /Gerrard/ van Honthorst Bűnbánó Magdolna című alkotása; Lorenzo di Mariano és Angelo Mariano Mária szobra, valamint Szinyei Merse Pál Fürdőházikó című 1872-ben készült modern polgári életképe.