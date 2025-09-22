Bár a Kreml tagadja, hogy orosz gépek követték el a légtérsértést, Észtország szerint cáfolhatatlan bizonyítékok támasztják alá, hogy így történt

Teljesen alaptalanok az észt hatóságok azon állításai, miszerint orosz MiG-31-es vadászgépek megsértették Észtország légterét - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak. Peszkov szerint az orosz védelmi minisztérium az „objektív ellenőrzés eszközeire” hivatkozva megcáfolta ezeket az állításokat.

Jonatan Vseviov, az észt külügyminisztérium főtitkára (nagyjából olyan, mint nálunk a közigazgatási államtitkár) azonban azt nyilatkozta, kormánya továbbra is biztos benne, hogy orosz gépek sértették meg az észt légteret:

Megcáfolhatatlan bizonyítékaink vannak erre – nemcsak nekünk, hanem valamennyi szövetségesünknek is. Ezek a bizonyítékok léteznek. Az, hogy Oroszország provokatív és veszélyes módon megsérti egy NATO-tagország légterét, az egyik dolog. Az pedig, hogy erről nyíltan hazudik az egész világnak, a másik

– mondta Vseviov.

Orosz MiG-31-esek parádéznak Fotó: YURI KADOBNOV/AFP

Közben Észtország kérésére hétfőn összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa is, melyet megelőzően Margus Tsahkna, észt külügyminiszter 50 ország és az EU nevében adott ki nyilatkozatot, amely elítéli a múlt héten történt incidenst. Tsahkna veszélyes eszkalációként jellemezte az esetet, amely az idei negyedik ilyen orosz légtérsértés Észtország ellen, és hangsúlyozta, hogy ez nemcsak Észtországot érinti, hanem az egész nemzetközi közösséget. Figyelmeztetett arra, hogy ez a szélesebb körű orosz provokációk mintájának része a szomszédos országok ellen, és Oroszország meggondolatlan lépései nemcsak a nemzetközi jog megsértését jelentik, hanem destabilizáló eszkalációt, amely közelebb viszi a régiót a konfliktushoz, mint valaha az elmúlt években. Végül felszólította Oroszországot, hogy azonnal fejezze be agressziós háborúját Ukrajna ellen, valamint minden provokációt és fenyegetést a szomszédok szuverenitása és területi integritása ellen.

Az ülés keretében ismertették az eset részleteit is: az észt védelmi minisztérium szerint a behatolás pénteken 9:58 és 10:11 között történt a Balti-tengeri Finn-öbölben, amikor három MiG-31-es vadászgép engedély nélkül, kikapcsolt transzponderrel és repülési terv nélkül lépett be Észtország légterébe. Válaszul olasz F-35-ös vadászgépeket küldtek a helyszínre. (via MTI, The Guardian)