Dodik lassan már hetente jön Budapestre

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, ami már csak azért is érdekes, mert Dodikot még augusztusban megfosztották tisztségétől, azaz már nem ő a boszniai Szerb Köztársaság elnöke. Sőt, Dodik hivatalosan is lemondott azóta az elnöki jogköreiről.

Orbán és Dodik szeptember 22-én Budapesten Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán azonban következetesen elnöknek nevezi, és annak nevezte Szijjártó Péter is, amikor Dodik legutóbb – szeptember 5-én – Budapesten járt. Akkor Bosznia-Hercegovina külügyminisztériuma tiltakozó jegyzéket küldött Magyarországnak, amiért a boszniai Szerb Köztársaság elnökeként is kezelték Dodikot, és jó eséllyel most is diplomáciai ellenlépés követi majd Bosznia részéről a látogatást. Arról, hogy mi volt a látogatás célja, Orbán nem beszélt, csak kitett egy képet az X-re az eseményről, de még augusztusban arról beszélt, azért ítélték el az elnököt, mert „nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek”.

A Bosznia-Hercegovinai Központi Választási Bizottság (CIK) 2025. november 23-ára írta ki a boszniai Szerb Köztársaság elnökének előrehozott választását. Az előrehozott elnökválasztást azután írták ki, hogy Milorad Dodik jelenlegi elnököt, Orbán Viktor fontos balkáni szövetségesét a bosznia-hercegovinai fellebbviteli bíróság augusztus elsején egy év börtönbüntetésre ítélte, a CIK pedig rövidesen megfosztotta a politikust a boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségétől. Dodikot azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírt egy törvényt, amely elutasítja a nemzetközi főképviselő intézményeit és hatásköreit.