Felfüggesztették Tordai Bence és hat momentumos képviselő mentelmi jogát

A hídfoglalásokban való részvétel, füstgyertyázás és a parlament blokádja miatt összesen tizennyolc esetben indultak eljárások hat momentumos képviselővel, valamint a független Tordai Bencével szemben. A képviselők a gyülekezési törvény módosítása, illetve a Pride betiltása ellen tiltakoztak még tavasszal, és miután a mentelmi bizottság elutasította a legfőbb ügyész kérését, a képviselők mentelmi jogának felfüggesztése a parlament elé került, amely hétfő délután megszavazta a javaslatot.

Fotó: Bankó Gábor/444

Ennek megfelelően az alábbi eljárások indulhatnak:

Helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés gyanújával indulhat eljárás Bedő Dávid, Tompos Márton, Gelencsér Ferenc, Tóth Endre és Lőcsei Lajos ellen, miután április 4-én meg akarták akadályozni Orbán Viktor bejutását az MTVA Kunigunda útjai épületébe.

A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésével szabálysértésével vádolják Bedő Dávid, Tóth Endre, Lőcsei Lajos, Sebők Éva, Tompos Márton és Tordai Bence képviselőket, amikor a Pride betiltása ellen tiltakozva április 14-én ülődemonstrációba kezdtek a Parlament mélygarázsa előtt az úttesten, ahonnan végül a rendőrök testi erővel távolították el őket.

Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés gyanújával indulhat nyomozás a lila füstgyertyát használó Bedő Dávid, Lőcsei Lajos és Tompos Márton ellen.

Kitilthatnak bennünket a parlamentből, megbírságolhatnak bennünket rekordösszegre, eljárások hadát indíthatják ellenünk, felfüggeszthetik a mentelmi jogunkat is, de mi akkor is ki fogunk állni azért, amiben hiszünk

– reagált az ülésen Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője.