Hadházy: Milliós fürdőkádak vannak Hatvanpusztán

Egy illetve kétmillió forintba kerülő öntöttvas kádak vannak a hatvanpusztai birtokon - közölte Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő.

A képek azokból a videókból származnak, amelyeket az elkészült épületekben vettek fel az ott dolgozók. A videókat Hadházy már feltöltötte, de csak jövő tavasszal publikálja majd.

A drágábbik kád Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

A lábak darabonként plusz 250 ezerbe kerülnek Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

Az egyik kép alapján beazonosítható, hogy ezek a fürdőszobák a nyugati, nagy juhistálló helyén épített „vendégháznak" nevezett szárny emeletén vannak. A tervrajzok alapján van még minimum 12 másik fürdőszoba is, de azok felszereltsége a posztból nem derült ki.

Ebben az épületben 10 önálló, 2-3 szobás apartman van konyhával és fürdőszobával. Emellett van egy 300 négyzetméteres étkező-társalgó, egy nagykonyha és két hatalmas dohányzó szoba és klubhelyiség - írja Hadházy.

A képviselő szombat délutánra ismét kirándulásnak álcázott tüntetést szervez Hatvanpusztára. Orbán Viktor konzekvensen állítja, neki ehhez a beruházáshoz semmi köze, ez az édesapja projektje.