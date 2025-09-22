Hol ér véget a politika és hol kezdődik a magánélet?

Egyre sűrűbbek és súlyosabbak a mindennapok a belpolitikában.

A Direkt36 részletgazdag cikkben tárta fel Gyurcsány Ferenc bukásának, visszavonulásának és hűtlenségének történetét.

Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, két nappal azután, hogy magánéletébe gázoló lejárató anyagot közölt róla egy Lázár Jánoshoz kötődő helyi híroldal.

Mi az, ami újságírás, és mi az, ami rég nem az?

Meddig terjed a sajtó és a politika felelőssége?

A Gyurcsány-cikket szerző Galavits Patrikkal és Szabó Andrással is beszélget a 444 stúdiójában a műsorvezető Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!