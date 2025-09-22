Forrás

Hol ér véget a politika és hol kezdődik a magánélet?

video
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Egyre sűrűbbek és súlyosabbak a mindennapok a belpolitikában.

  • A Direkt36 részletgazdag cikkben tárta fel Gyurcsány Ferenc bukásának, visszavonulásának és hűtlenségének történetét.
  • Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, két nappal azután, hogy magánéletébe gázoló lejárató anyagot közölt róla egy Lázár Jánoshoz kötődő helyi híroldal.
  • Mi az, ami újságírás, és mi az, ami rég nem az?
  • Meddig terjed a sajtó és a politika felelőssége?

A Gyurcsány-cikket szerző Galavits Patrikkal és Szabó Andrással is beszélget a 444 stúdiójában a műsorvezető Ács Dániel és Rényi Pál Dániel. Helyzet: van!

video gyurcsány ferenc politika Helyzet: van magyar péter kampány 2026 orbán viktor Varga Judit kampány Lázár János választás 2026