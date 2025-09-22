Lánczi Tamás DPK-tagsága miatt összeférhetetlenségi eljárást kezdeményez Orbánnál az Ügyvédkör

Az Ügyvédkör szerint összeegyeztethetetlen a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöki tisztségével, hogy Lánczi Tamás a Bajtársak Digitális Polgári Kör egyik alapítója, ezért összeférhetetlenségi vizsgálatot kezdeményeznek Orbán Viktornál – írja a hvg.hu.

Az egyesület közleménye szerint „pártpolitikai tevékenység minden olyan cselekvés vagy szervezett magatartás, amelynek elsődleges célja egy politikai párt érdekeinek szolgálata, népszerűsítése vagy a hatalomszerzésben való támogatása.”

Márpedig a DPK-k tevékenysége kétséget kizáróan pártpolitikai tevékenység, mivel a választói akarat befolyásolására irányul.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Magyar Péter szerint Lánczi a DPK-s tagsággal tulajdonképpen lemondott az elnöki posztról, mire Lánczi egyrészt lebutázta Magyart, másrészt azt írta, „aki jogász létére nem tud megkülönböztetni egy polgári kört egy politikai párttól, az még külföldi bábnak is silány.”