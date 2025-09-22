Nyolc év alatt 670 százalékkal drágult az Iparművészeti Múzeum felújítása

Az eredeti tervek szerint 2020-ra végeztek volna az Iparművészeti Múzeum felújításával, csakhogy az épület 8 éve zárva. 2017-ben még 25 milliárd forintra becsülték a felújítás költségeit, ami jelentős földalatti bővítéssel is számolt, sőt a kupolateret is megnyitották volna, kortárs lépcsőkön lehetett volna felmenni az épület legtetejére – írja a hvg.hu.

A múzeum átalakítására, modernizálására vonatkozó tervek nem tetszettek Orbán Viktornak, ő ragaszkodott ahhoz, hogy minden olyan legyen, mint az eredeti. Ezzel évek mentek el, végül 2021-ben írták ki a kivitelezői közbeszerzést. A győztes, a Swietelsky Magyarország Kft., illetve a Mészáros Lőrinc és gyerekei kezében lévő FEJÉR-B.Á.L. Zrt. alkotta konzorcium lett, amely nettó 40 milliárd forintért újította volna fel az épületet. Az átadást a jövő évi választásokra időzítették volna.

Csakhogy pénz nem volt rá. A 2035-ig elvégzendő fejlesztések listáján a múzeum 168 milliárdos tételként szerepel, vagyis 670 százalékkal drágult nyolc év alatt az Iparművészeti Múzeum felújítása.

A költségeket növeli az is, hogy időközben romlott az épület állaga.

Mindeközben a műtárgyak tárolására milliárdokat fizettek ki egy magáncégnek, és a múzeum őrzése, állványzatának fenntartása is pénzbe kerül.

A múzeum volt és jelenlegi dolgozói szombaton élőlánccal tiltakoztak az épület előtt, követelve annak újbóli megnyitását. Készítettek egy kisfilmet, amit a múzeum falára is kivetítettek.

Fotó: KKDSZ Kulturális Szakszervezet

Elindították az újranyitást követelő petíciót is.