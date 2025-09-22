Orbán Viktor azzal a Bede Zsolttal szelfizett, aki korábban horogkeresztes zászló előtt karlendített

A kormánypárti média verőlegénye, Bede Zsolt közös szelfit posztolt az X-re Orbán Viktorral. A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült. Ugyanazon a napon, amikor a Bede Zsolt által főszerkesztett Vadhajtásokon megjelent az „Akkor most írjuk le: Elég volt! Poloska, megbaszod az anyádat, hátulról, szárazon, lisztes fasszal, nem szerelemből!” című véleménycikk.
Bede Zsolt már 2017-ben is fotózkodott a miniszterelnökkel. Akkori közös képüket a Bede által alapított Ultras Liberi szélsőjobboldali fociultracsoport posztolta az Instagramra. Amikor megkérdeztük a miniszterelnök sajtófőnökét, hogy tudta-e kivel áll kamera elé, Havasi Bertalan azt válaszolta, Orbán a belvárosi templomból jött ki, és „a korzón rengeteg emberrel találkozott, fotózkodott, így a képen látható pincérekkel is”.
Bede Zsolt 2017-ben még pincérként dolgozott, azóta viszont a rasszista-antiszemita Vadhajtások portál főszerkesztője lett. Bede Zsolt korábban horogkeresztes zászló előtt tanította karlendíteni a kisfiát, egy 2019-es cikkében pedig zsidózva ígérte a 444 kiirtását. Többek között azt írta, hogy „így hát a metszett faszú Soros blogos csicskák nyugodtan basszák meg a halottat az anyjuk temetésén”. Szélsőséges előéletét ebben a cikkben foglaltuk össze.
Bede Zsolt a fideszes média nyilvános támogatását élvezi, és hivatásszerűen zaklatja munka közben az újságírókat. Káromkodva rátámad azokra, akik nem fideszesek vagy mi hazánkosok. A hatóságok pedig valamiért nem találják rajta a fogást – csak akkor, amikor többszöri felszólításra sem áll le, és már tényleg rendőrrel kell elvitetni.
Bede Zsolt júniusban a Partizán adásába ment el hívatlanul sokadjára, és nem hagyott beszélni egy erdélyi magyart a nemzeti összetartozás napján. Viszont nem csak a határon túliakra nincs tekintettel: áprilisban a Szent István Bazilikába rontott be, hogy Magyar Pétert szidja az éppen elhunyt Ferenc pápáért tartott misén.
Júliusban két fideszes parlamenti képviselő is részt vett azon a Miniszterelnökség által támogatott eseményen, amin Bede Zsolt is előadott. A zsidózó Bede Zsolttól sem Gelencsér Attila, sem Witzmann Mihály nem határolódott el. Az eseményre egyébként a 444 is bejutott, az elhangzottakról ebben a cikkben írtunk bővebben.
Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.
A belvárosi templomból jött ki vasárnap, akkor kapták el egy közös képre.
Egy nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést 5 éve. Többször is lepattantunk, mostanra már végleg. Bede Zsolt több ügyben is elszámoltathatatlannak látszik.
A fideszes műsorvezető szerint egy állami rendezvényen, illetve a Miniszterelnökség által támogatott Sajtóklubban lehetett volna pofán vágni embereket.
Bevett fegyverré vált a kérdés, ami minden eddiginél nyomorultabbá tette a politikai kommunikációt.
Öt év nyomozás után sem derítettek ki semmit a Vadhajtásokról, még azt sem, amire egy rakás, nyilvánosan elérhető bizonyíték van az interneten. Viszont közölték, hogy ha tovább panaszkodunk, pénzbírságot kaphatunk.
Közállapotaink manapság.
Bayer Zsolt kedvenc trollja ezúttal is méltó módon képviselte a politikai közösségét.
A Miniszterelnökség által is támogatott rendezvényen fideszes és szélsőjobboldali előadók is lesznek a rasszista-antiszemita Vadhajtások arca mellett.
Ilyenek a mai polgárok: Gulyás Gergely támogatásával íjaznak át a Vereckei-hágón, Budaházy szerint Orbánnak még meg kell magyaráznia, miért volt Pride, miközben Kassai Lajos lovasíjász nem érti, hogy a jobboldali influencerek és a közmédia miért a Pride-ot mutatja be szörnyülködve ahelyett, hogy a lovasíjász világbajnokságra mennének.