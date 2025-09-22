Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát

A francia Ousmane Dembélé nyerte idén a France Football magazin által odaítélt, az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát.
A 28 éves csatár a hatodik francia és a második PSG-játékos, aki elnyerte az elismerést. Dembélé a szezonban 53 tétmeccsen 35 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott, a PSG-vel pedig megnyert mindent: a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, a francia kupát és a francia szuperkupát, valamint bejutott a klubvilágbajnokság döntőjébe is. Második helyen a spanyol Lamine Yamal, a harmadik helyen a portugál Vitinha végzett. Tavaly Rodri, a Manchester City középpályása kapta a díjat.
A hetedszer átadott női Aranylabdát ismét a spanyol válogatott középpályása, Aitana Bonmatí kapta meg. A Barcelona játékosa ezzel triplázott, tavaly és tavalyelőtt is ő nyert.
További díjazottak:
Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos): Lamine Yamal, aki címet védett, ilyen még nem fordult elő ebben a kategóriában.
Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos): Vicky López (Barcelona)
Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus): Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
Női Jasin-díj (a legjobb női kapus): Hannah Hampton (Chelsea)
Férfi Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerzői férfi játékos): Viktor Gyökeres (Arsenal)
Női Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző női játékos): Eva Pajor (Barcelona)
Férfi Johan Cruyff-díj (a legjobb férfi edző): Luis Enrique (PSG)
Női Johan Cruyff-díj (a legjobb női edző): Sarina Weigmann (angol válogatott)
Sócrates-díj (humanitárius elismerés): Xana Foundation (a Luis Enrique fiatalon elhunyt kislányáról elnevezett alapítvány súlyos betegségben szenvedő gyermekek családjainak nyújt segítséget)