Parlamenti határozat is lesz Ruszin-Szendi fegyverviselési ügye miatt

Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága is foglalkozott Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyével.
A bizottság fideszes elnöke, Kósa Lajos azt mondta, átnézték a fegyvertartásra vonatkozó szabályokat azok után, hogy Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, fegyvert tartott magánál egy nyilvános gyűlésen.
Találtak joghézagokat és kiskapukat, erre parlamenti határozat formájában hívják fel a kormány figyelmét. Az egyik ilyen a fegyvertartási engedély visszavonása szabálysértési eljárás megindulása esetén. A másik javaslat, hogy tisztázni kell a gyűlés, a szabad gyülekezés és a választói esemény fogalmát, „hogy minden esetben biztos legyen egy magyar polgár abban, hogy ott senkinél lőfegyver, emberélet kioltására alkalmas eszköz nincs” – tette hozzá Kósa Lajos.
Rétvári Bence belügyi államtitkár szerint a gyülekezési törvény és minden más vonatkozó jogszabály kizárja, hogy bárki bármikor fegyverrel menjen más emberek közé egy politikai gyűlésre vagy bármilyen más gyűlésre, rendezvényre.
Ruszin-Szendi Romulusz ellen szabálysértési eljárás indult a nyilvános rendezvényen való fegyverviselés miatt, de Rétvári szerint azóta újabb felvételek is előkerültek, amiken elmondása szerint az látható, hogy nyilvános eseményen, szabadtéren is lehetett a ruhája alatt lőfegyver. Rétvári szerint ha beigazolódik, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen, akár zárt téri gyűlésekre, akár nyilvános eseményekre fegyverrel az oldalán járt, az egyértelműen bűncselekmény.
Barthel-Rúzsa Zsolt katonai nemzetbiztonság irányításáért felelős államtitkár közölte, a Honvédelmi Minisztérium egyetért azzal, hogy szigorítsák a szabályokat.
Ruszin-Szendi Romulusz korábban arról beszélt, korábban kapott fegyvertartási engedélyt, és a fenyegetések miatt hordott magánál fegyvert, de már nem ez a helyzet, mert megkapta a megfelelő szintű védelmet a Tiszától. (MTI)
Csütörtök reggel rendőrök csengettek be a volt vezérkari főnökhöz. Napokkal azután, hogy Orbán azt írta, Ruszin-Szendi fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot.
Ruszin-Szendi szerint Orbánnak nem kéne erőszakra utaló retorikát használnia.
Amióta a Tisza fokozott védelmet tud biztosítani neki, nem jár önvédelmi fegyverrel.