Semjén a parlamentben: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád

video
  • Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm - mondta Semjén Zsolt a parlamentben.
  • Ördögien felépített karaktergyilkosságról beszélt, ami ellen jogi lépéseket tesz.
  • Mindezt azután, hogy a Szőlő utcai ügyekkel kapcsolatban emlegették a nevét.
  • A Szőlő utcai ügyekről szóló podcastunkat itt lehet megnézni.
video parlament semjén zsolt szőlő utcA
