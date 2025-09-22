Semjén a parlamentben: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád

A nyári szünet után ismét ülésezik a parlament, ahol feltehetően majd szóba kerül Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkossága, valamint Lánczi Tamás digitális polgári kör alapítása.
Mit lehet tudni a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójáról? Hány áldozat lehet? Milyen kapcsolatai lehettek? Podcast.
Lejárató cikk jelent meg a Lázár János-közeli lapban Szabó Zsolt rendőrkapitányról, aki engedte, hogy a batidai kastély közelében tartsanak politikai demonstrációt. Szabó Zsolt napokkal később öngyilkos lett. Hódmezővásárhelyen sokan gyászolnak, és dühösek, mert egyértelműnek tartják az összefüggést.
Mi a különbség a digitális harcos és a digitális polgár között? Válaszokat kerestünk a Digitális Polgári Körök találkozóján, ahol kiderült: a harcosok taposták ki az ösvényt a polgári körök előtt.
Egy évvel azután, hogy Orbán Viktor meghirdette a szerénység, alázat, munka hármas jelszót, a miniszterelnök már a kötcsei piknik napját is magánrepülőn kezdte. A Fidesz minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak.
223 nap múlva választás jön Magyarországon. Akárki győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en. Ki szerzett előnyt a nyáron? Rényi Pál Dániel és Ács Dániel hétfő reggel a 444 stúdiójában.