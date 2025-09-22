Soros győzött: a 888 kimúlt

„Egy álmot álmodék, de álmom eltávozott tőlem.”
(Morpheus, Mátrix – Újratöltve)
„Mi vagyunk Soros ellenzéke”
– így hirdette magát hosszú évekig a már csak archiváltan elérhető weboldal, amit G. Fodor Gábor vezetett, és ami a múlt héten lett volna 10 éves. De az ilyenkor elmaradhatatlan ünneplés helyett csak a síri csend honolt Soros György ellenzékénél. A jelek szerint a 2,5 éve már amúgy is csak vegetáló 888 augusztusban szép csendben kimúlt, legalábbis azóta nem frissült az Origo melléklete. (A Facebook-oldaluk viszont nagy ritkán frissül, bár a tartalomban már semmi 888-as nincsen.)
2015 elején derült ki, hogy a médiába berobbanni tervező Habony Árpádék egy közpénzekből finanszírozott ellen-444-et akarnak indítani, és egy ideig a via.hu tűnt a befutónak, de végül 2015. szeptember 18-án a 888.hu-t indították el a századvéges megmondóemberből lett főszerkesztő, G. Fodor Gábor vezetésével.
Csakhogy hamar kiderült, hogy az újságírás alapjainak ismerete nélkül, a központi propagandát sulykolva, pártérdekek mentén nem lehet megképezni egy független lap ellenpólusát. Persze voltak próbálkozások a 444 össze-888-azására, például elindult a 444 és a 888 „véleményét” összehasonlító, rövid életű 121212.hu (a rejtélyes 222.hu-ról nem is beszélve), illetve az Elefánt együttesnek is volt egy 444888 című száma, de széles körben nem ment át az az üzenet, hogy a két lap hasonló. Nem is csoda, hogy a 888 még csak megközelíteni sem tudta soha a 444 olvasottságát vagy színvonalát.
És bár a 888 állandóan kétségbeesetten kapálózott az újságírók figyelméért (volt olyan, liberálispukkasztónak szánt rovatuk is, hogy: Sivalkodjatok!), a 444-en az eltelt hosszú évek alatt – néhány apróbb botrányukat kivéve – csak akkor számoltunk be a 888 ügyeiről, amikor 2023-ban beolvasztották az Origóba. Azóta – egészen a mostani megszűnésig – lényegében csak identitáspolitikai témákkal jelentkeztek, illetve időnként Fodor-Horváth Zsófia (G. Fodor Gábor felesége) írt pszichológiai témájú cikkeket.
Pedig a kormányoldali holdudvarból pusztító Megafont, Magyar Nemzetet, Vadhajtásokat és társaikat elnézve a 888 mintha csak a boldog békeidők trollblogja lett volna, ami megannyi megmosolyogtató pillanattal kedveskedett a politikai trash kedvelőinek.
Habony Árpád ügyvédje már megszerezte a 888.hu-t, már csak az a kérdés, mit terveznek vele. Úgy tudjuk, ebből csinálnának fiatalos állami hírportált.
A Rogán–Habony-propagandagép új dimenzióba helyezte a politikai kommunikációt Magyarországon, és háborút indított a hagyományos nyilvánosság felszámolásáért.
Korábban 888.hu volt a terv, de inkább a NER szimbólumáról, a mindent elborító ocsmány viacolorról nevezhetik el Habony Árpád netes szárnypróbálgatását.
Itthon az ötvenes évekből lehet ismerős a módszer, amit G. Fodor Gábor lapja mellett mostanában a német és a brazil szélsőjobboldal is felfedezett magának.
Újra tömbösödik a Fidesz-média: beolvadt az Origóba G. Fodor Gábor lapja, egymás után esnek el a kisebb elérésű kormánypárti csatornák.
Fodor-Horváth Zsófia a Magyar Hírlapba írt dicshimnuszt, amiben valamiért újra és újra egy pincében ragadt, álomvilágban rekedt, agresszív eszelőshöz hasonlítja G. Fodor Gáborról.
A Megafon Cinematic Universe bemutatja: a fideszes influenszerek körúti rikkancsokat, vadnyugati zsibárusokat és kétségbeesett tévéshopos csalókat megszégyenítő módon csinálják a végtelen, sokmilliárdos fesztivált.
A fideszes politikusok úgy nyilatkoztak, mintha a miniszterelnök csak Magyar Pétert nevezte volna poloskának, ráadásul a hangfelvételek miatt, aztán jött a pártlap, és világossá tette, miről van szó.
A kép a szombati Digitális Polgári Kör-találkozón készült.
A maradék épeszű sajtónak alapvető kötelessége utánajárni annak, hogy miért ért véget kurtán-furcsán a modern Magyarország második legkártékonyabb miniszterelnökének politikai karrierje. Utána pedig nem elsunnyogni egy fontos részletet.
A médiába átkacsázó elemző-főszerkesztőt rasszista és szexista cikkek miatt ítélte el az őt alkalmazó egyetem.
Nem könnyű választani az Orbán kegyelméből felemeltetett konzervatív gondolkodók szellemi teljesítményei között, de mi segítünk: rangsoroltuk a rendszer irányítóinak és rajongóinak legjobb rendszeralapozó műveit.
A Miniszterelnökség bejelentette, hogy a legolcsóbb ajánlat is több mint duplája volt a fejlesztésre biztosított költségvetési forrásnak.
Az M1 reggeli műsorában kérdezték készségesen a Fidesz kedvenc szélsőjobboldali törpepártjának elnökét arról, hogy feljelentette az Indexet egy viccvideó miatt.
Az új főszerkesztő cikkéről tavaly „Tartsuk távol a fekáliát!” címmel írt Köves Slomó.
Megrökönyödés újra és újra és újra.
Istenfélő szépségkultuszról, állati eredetű határvédelemről és a középkor erényeiről áradozik a MOME és a Brain Bar vezetője az MCC „sikerkönyvében”. A magyar állam szilícium-völgyi startuppere füveskönyvet írt a helyes testtartásról.
Durvább, mint a turáni átok: lehetséges, hogy egy évszázada gyászolunk a világ legszomorúbb himnuszát énekelve úgy, ahogy EZEK Lehel kürtjét fújják? Kik vagy mik erőltetik ránk a nemzeti kultúránkat? Na, ugye.