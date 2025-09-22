Soros győzött: a 888 kimúlt

„Egy álmot álmodék, de álmom eltávozott tőlem.”
(Morpheus, Mátrix – Újratöltve)

„Mi vagyunk Soros ellenzéke”

– így hirdette magát hosszú évekig a már csak archiváltan elérhető weboldal, amit G. Fodor Gábor vezetett, és ami a múlt héten lett volna 10 éves. De az ilyenkor elmaradhatatlan ünneplés helyett csak a síri csend honolt Soros György ellenzékénél. A jelek szerint a 2,5 éve már amúgy is csak vegetáló 888 augusztusban szép csendben kimúlt, legalábbis azóta nem frissült az Origo melléklete. (A Facebook-oldaluk viszont nagy ritkán frissül, bár a tartalomban már semmi 888-as nincsen.)

Forrás: Origo

2015 elején derült ki, hogy a médiába berobbanni tervező Habony Árpádék egy közpénzekből finanszírozott ellen-444-et akarnak indítani, és egy ideig a via.hu tűnt a befutónak, de végül 2015. szeptember 18-án a 888.hu-t indították el a századvéges megmondóemberből lett főszerkesztő, G. Fodor Gábor vezetésével.

Csakhogy hamar kiderült, hogy az újságírás alapjainak ismerete nélkül, a központi propagandát sulykolva, pártérdekek mentén nem lehet megképezni egy független lap ellenpólusát. Persze voltak próbálkozások a 444 össze-888-azására, például elindult a 444 és a 888 „véleményét” összehasonlító, rövid életű 121212.hu (a rejtélyes 222.hu-ról nem is beszélve), illetve az Elefánt együttesnek is volt egy 444888 című száma, de széles körben nem ment át az az üzenet, hogy a két lap hasonló. Nem is csoda, hogy a 888 még csak megközelíteni sem tudta soha a 444 olvasottságát vagy színvonalát.

És bár a 888 állandóan kétségbeesetten kapálózott az újságírók figyelméért (volt olyan, liberálispukkasztónak szánt rovatuk is, hogy: Sivalkodjatok!), a 444-en az eltelt hosszú évek alatt – néhány apróbb botrányukat kivéve – csak akkor számoltunk be a 888 ügyeiről, amikor 2023-ban beolvasztották az Origóba. Azóta – egészen a mostani megszűnésig – lényegében csak identitáspolitikai témákkal jelentkeztek, illetve időnként Fodor-Horváth Zsófia (G. Fodor Gábor felesége) írt pszichológiai témájú cikkeket.

Pedig a kormányoldali holdudvarból pusztító Megafont, Magyar Nemzetet, Vadhajtásokat és társaikat elnézve a 888 mintha csak a boldog békeidők trollblogja lett volna, ami megannyi megmosolyogtató pillanattal kedveskedett a politikai trash kedvelőinek.

%

Média g. fodor gábor origo 888.hu kormánymédia soros györgy 888 vége sorosozás fideszes média
