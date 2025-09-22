Többtucatnyi embert vettek őrizetbe Moldovában, a gyanú szerint orosz megbízásból akarták megzavarni a választásokat

A moldovai hatóságok őrizetbe vettek 74 embert azzal a gyanúval, hogy oroszországi megbízásból tömeges zavargásokat akartak előidézni a hét végén megrendezendő parlamenti választásokon.

Fotó: VERONIQUE POPINET/Hans Lucas via AFP

A hatóságok mintegy kétszázötven házkutatást tartottak az ország különböző városaiban. A gyanúsítottak közül 74 embert - 19 és 45 év közöttieket - 72 órás időtartamra őrizetbe vettek - közölte Victor Furtuna moldovai főügyész. A rendőrség szerint a kitervelt zavargást „Oroszországból, bűnözői elemeken keresztül koordinálták”. Furtuna elmondta, hogy a gyanúsítottak többsége rendszeresen utazott Szerbiába, ahol kiképzést kaptak.

Az országban vasárnap új, 101 fős parlamentet választanak, egy olyan választáson, amelyet sokan az európai uniós tagság vagy az orosz orientáció közötti választásként jellemeznek. (via MTI)