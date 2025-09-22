Tüntetés a gyűlöletbeszéd és a propaganda ellen: pipa. És akkor mi van?

„Orbán Viktor, takarodj a picsába!”
Balzsamosan csap le ránk a vénasszonyok nyara, a Hősök terét bíborba borítja az Andrássy út felett lustán lebukó nap. Az oszlopcsarnokok által körülölelt, nem túl zsúfolt területen babakocsikban tologatott apró gyerekek figyelik elragadtatva, ahogy pajkosan játszadozó kutyák szagolgatják egymás szebbik felét. Ebbe az idilli képbe süvít bele az Orbán Viktor miniszterelnököt nem túl aprólékosan körülírt koordinátákra elküldő felszólítás. Mondanám, hogy megdermed a levegő eme alpáriság hallatán. De nem. Semmi különös. Itt vagyunk, együtt vagyunk. Kiállunk a tiszta beszéd mellett, a gyűlöletkeltés ellen. Semmi más nem számít.
Nem akarom elviccelni a dolgot, a vasárnap esti, több tízezer embert megmozgató tüntetésnek ugyanis elég sok aktualitása van. De amennyire kontrasztos volt az a 3 másodperc, amit fentebb felvázoltam, annyira volt atipikus az egész esemény. Mondom, miért.
Már önmagában szokatlan az is, hogy egy színház (a Loupe Színházi Társulás, hogy konkrétak legyünk) a propaganda ellen hirdet tüntetést, még akkor is, ha amúgy a társulat tagjai közül többen is kifejezetten aktívak közéletileg. Egy órával a kezdés előtt tulajdonképpen a tüntetéseken megszokott arcok lézengtek, megvolt a szokásos FCK NER pólós hadtest (fekete-fehér és szivárványos alapon is), az Anonymous-maszk, a transz-zászló a vállon, szóltak a klasszikus tüntetős számok. Ami viszont a kezdés előtt nem sokkal már nyilvánvaló volt, hogy egy-két magasban lobogó zászlót és néhány igazán klasszikus plakátot leszámítva semmi sem takarta a nézők elől a színpadot, ettől viszont az ember kicsit elvesztette a lába alól a talajt: hol vagyunk, és mit is csinálunk épp? Tessék mondani, ez most itt egy tüntetés, vagy csak valami ingyenes előadás lesz?
A tér stratégiailag fontos két pontján a Magyar Péterhez köthető Kontroll állított fel standokat (kifejezett kérése volt a szervezőknek, hogy pártlogókat ne vigyen senki, „pártok felett álló ügy” okán rendezték az eseményt), pártlogók helyett volt centi, amit gondolom, a választásokig lehet vágni, „Szatyor finggal” és egyéb elmés szóösszetételekkel megküldött kitűzők, választási naptár, rajta balra Magyar Péter, jobbra Orbán Viktor arcképe. Innováció: a Kontroll is gyűjtött pénzt a tüntetőktől (fura, ha belegondol az ember, hogy rácápáznak egy ilyen eseményre), ráadásul nemcsak a pultnál, statikusan, hanem az emberek közt kolbászoló robotkutyával is. Bámulatos, hol tart már a tudomány.
A tömeg igyekezett definiálni magát, többektől hallottam, hogy sajnálatos módon nincsenek annyian, mint a „múltkori” influenszertüntetésen. Hát, tényleg nem voltak annyian, de azért egy szeptemberi vasárnap koraeste így is több tízezren gyűltek össze. A párhuzam amúgy is adta magát: a tavaly februárban, az Odakint most szörnyek járnak című demonstráció színpadán állók közül ismét voltak, akik felszólaltak, és az akkori téma (gyermekvédelem, pedofilbotrány) hangsúlyosan volt jelen most is. Van, ami állandó.
