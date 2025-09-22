Tusk: Lengyelország kész lelőni a légterét megsértő repülő tárgyakat

Donald Tusk lengyel miniszterelnök figyelmeztetett arra, hogy Lengyelország nem habozik majd lelőni bármely tárgyat, amely megsérti területét és Lengyelország felett repül. De óvatosságra intett az olyan helyzetekben, amelyek nem teljesen egyértelműek.

„Döntést hozunk a repülő tárgyak lelövésére, amikor megsértik területünket és Lengyelország felett repülnek – erről nincs semmilyen vita” – mondta Tusk hétfőn egy sajtótájékoztatón.

Donald Tusk Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„Amikor viszont olyan helyzetekkel találkozunk, amelyek nem teljesen egyértelműek – például az orosz vadászgépek legutóbbi átrepülése a Petrobaltic-platform felett, ami nem számított területsértésnek, hiszen nem a mi vizeink fölött történt –, akkor valóban kétszer is meg kell gondolnunk, mielőtt olyan lépésre szánnánk el magunkat, amely egy éles konfliktushoz vezethet” – tette hozzá.

Tusk azt mondta, hogy neki is biztosnak kell lennie abban, hogy Lengyelország nem marad egyedül, ha egy konfliktus eszkalálódni kezd, hangsúlyozta a Reuters: „Nekem is abszolút biztosnak kell lennem abban, hogy minden szövetséges pontosan úgy kezeli ezt, ahogy mi” – mondta. (via The Guardian)